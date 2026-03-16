Korkeapainejatkoletku 6m
Laajentaa pesurin toimintasädettä. Kangaspunosvahvisteinen korkeapaineletku Quick Connect -pikaliitoksella -08 valmistettuihin ja uudempiin Home&Garden -malliston K 3 - K 7 painepesureihin.
6 metrin jatkoletku painepesuriin Quick Connect -liitännällä. Pitkäikäinen messinkiliitin. Paine jopa 180 bar ja lämpötila 60 °C saakka. Yhteensopiva vuonna 2008 valmistettuihin ja sitä uudempiin K 3- K 7 -sarjojen painepesureihin.
Ominaisuudet ja edut
6 m jatkoletku
- Laajentaa käyttösädettä, parempi joustavuus.
Quick Connect -adapteri
- Pikaliitäntä helppoon letkun ja pesukahvan liitäntään
Tiedot
Tekniset tiedot
|Lämpötila (°C)
|max. 60
|Maksimipaine (bar)
|180
|Pituus (m)
|6
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|245 x 245 x 55
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Compact
- K 7 Power
- K 7 Premium FC AntiTwist Flex