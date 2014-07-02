O-rengassetti
O-rengassetti on helppo vaihtaa painepesuriin.
Ominaisuudet ja edut
O-renkaan vaihtamiseen
Helppo vaihtaa
- Käyttäjäystävällinen
Korvaava O-rengas
- Kestävä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Mitat (p x l x k) (mm)
|17 x 17 x 13
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.20 M plus T 100
- K 7 Compact
- K 7 Power
- K 7 Premium FC AntiTwist Flex
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini Plus
- Painepesuri K 2 Compact Home
- Painepesuri K3 Car & Home T50