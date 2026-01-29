Kätevässä pesuharjassa on pehmeät harjakset, joten se sopii erinomaisesti herkkien ja vaikeasti tavoitettavien alueiden puhdistamiseen ulkopuolelta. Olipa kyseessä auto, puutarhakalusteet tai jäähdyttimen säleikkö - pesuharja takaa suojaavan puhtauden ja sopii kaikkiin Kärcher K 2 - K 7 painepesureihin.