Pesuharja
Pesuharja pehmeillä harjaksilla herkkien ja vaikeapääsyisten alueiden puhdistamiseen ulkopuolelta. Sopii kaikkiin Kärcher K 2 - K 7 painepesureihin.
Kätevässä pesuharjassa on pehmeät harjakset, joten se sopii erinomaisesti herkkien ja vaikeasti tavoitettavien alueiden puhdistamiseen ulkopuolelta. Olipa kyseessä auto, puutarhakalusteet tai jäähdyttimen säleikkö - pesuharja takaa suojaavan puhtauden ja sopii kaikkiin Kärcher K 2 - K 7 painepesureihin.
Ominaisuudet ja edut
Erittäin pehmeät harjakset
- Mahdollistaa herkkien alueiden siivouksen
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|333 x 82 x 164
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Black
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.20 M plus T 100
- K 7 Compact
- K 7 Power
- K 7 Premium FC AntiTwist Flex
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7.20 M plus
- K Mini Plus
- Painepesuri K 2 Compact Home
- Painepesuri K3 Car & Home T50
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Puutarha/terassi/pihakalusteet