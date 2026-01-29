Pesuharja

Pesuharja pehmeillä harjaksilla herkkien ja vaikeapääsyisten alueiden puhdistamiseen ulkopuolelta. Sopii kaikkiin Kärcher K 2 - K 7 painepesureihin.

Kätevässä pesuharjassa on pehmeät harjakset, joten se sopii erinomaisesti herkkien ja vaikeasti tavoitettavien alueiden puhdistamiseen ulkopuolelta. Olipa kyseessä auto, puutarhakalusteet tai jäähdyttimen säleikkö - pesuharja takaa suojaavan puhtauden ja sopii kaikkiin Kärcher K 2 - K 7 painepesureihin.

Ominaisuudet ja edut
Erittäin pehmeät harjakset
  • Mahdollistaa herkkien alueiden siivouksen
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 333 x 82 x 164
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
Varusteet