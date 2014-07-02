Syöttövesisuodatin
Estää veden epäpuhtauksien pääsyn Kärcher-painepesurin pumppuun. Soveltuu K 2 - K 7 -sarjoihin.
Ominaisuudet ja edut
Suojelee painepesurin pumppua likapartikkeleilta.
- Pidentää painepesurin käyttöikää.
Vesisuodatin
- Sisältö näkyvissä
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|117 x 50 x 50
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.20 M plus T 100
- K 7 Compact
- K 7 Power
- K 7 Premium FC AntiTwist Flex
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7.20 M plus
- K Mini Plus
- Painepesuri K 2 Compact Home
- Painepesuri K3 Car & Home T50
Käyttökohteet
- Suojaa uppopumppua karkeita likahiukkasia vastaan.