Syöttövesisuodatin

Estää veden epäpuhtauksien pääsyn Kärcher-painepesurin pumppuun. Soveltuu K 2 - K 7 -sarjoihin.

Ominaisuudet ja edut
Suojelee painepesurin pumppua likapartikkeleilta.
  • Pidentää painepesurin käyttöikää.
Vesisuodatin
  • Sisältö näkyvissä
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri Antrasiitti
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 117 x 50 x 50
Käyttökohteet
  • Suojaa uppopumppua karkeita likahiukkasia vastaan.