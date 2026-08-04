Vaahdotin Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
Vaahdotin Basic 3 soveltuu käytettäväksi kylmä- ja kuumavesipesureissa, joiden vesimäärä on 900-2500 l/h. Kestävät messinkiosat takaavat pitkän käyttöiän vaativammassakin ammattikäytössä
Helppokäyttöinen vaahdotin ammattikäyttöön. Suunniteltu pesureille, joissa on servo control-toiminto. Erinomainen lopputulos RM 838 vaahtopesuaineella. Vaahdottimen käyttö voi vähentää pesuaineen kulutusta jopa 50%. Sumutuskulma voidaan säätää suoraan suuttimesta ja pesuaineen säätömahdollisuus löytyy vaahdottimen sisältä imuputkesta. Pesuaine voidaan säätää 1% , 2% tai 3% seostukselle. Lisäksi vakaa, kestävä ja ergonominen puhdistusainesäiliö on erittäin helppo täyttää suuren aukonsa ansiosta ja se on nopeasti vaihdettavissa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (l/h)
|900 - 2500
|Suutinkoko ( )
|38
|Maksimipaine (bar)
|300
|Annostus (%)
|1 - 2 - 4
|Säiliötilavuus (l)
|1
|Lämpötila (°C)
|max. 60
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,8
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