Vesi-hiekkapuhallussetti
Ruosteen, maalin ja vaikean lian irrottamiseen. Sopii K 2 -K 7 sarjojen painepesureihin.
Ominaisuudet ja edut
Vesi- ja hiekkapuhallus paineella
- Parannettu puhdistusteho
Erityisen tehokas
- Poistaa ruostetta, maalia ja itsepäistä likaa.
Täydellinen puhdistusteho
- Kohdennettua puhdistusta pinttyneelle lialle.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|1,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|525 x 110 x 100
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.20 M plus T 100
- K 7 Compact
- K 7 Power
- K 7 Premium FC AntiTwist Flex
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 WCM FJ
- K 7.20 M plus
- Painepesuri K 2 Compact Home
- Painepesuri K3 Car & Home T50
Käyttökohteet
- Maalin ja ruosteen poistamiseen
- Pinttyneeseen likaan
Varaosat
