Vesi-hiekkapuhallussetti

Ruosteen, maalin ja vaikean lian irrottamiseen. Sopii K 2 -K 7 sarjojen painepesureihin.

Ominaisuudet ja edut
Vesi- ja hiekkapuhallus paineella
  • Parannettu puhdistusteho
Erityisen tehokas
  • Poistaa ruostetta, maalia ja itsepäistä likaa.
Täydellinen puhdistusteho
  • Kohdennettua puhdistusta pinttyneelle lialle.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 1,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,3
Mitat (p x l x k) (mm) 525 x 110 x 100
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Maalin ja ruosteen poistamiseen
  • Pinttyneeseen likaan
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.