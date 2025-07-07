1. Ušteda vode kroz pametne tehnologije

Jedna od najvećih prednosti modernih uređaja za čišćenje je štednja vode i energije pri čišćenju. Kärcher visokotlačni čistači troše oko 80% manje vode u usporedbi s čišćenjem crijevom za vodu. Umjesto rasipanja, voda se koristi koncentrirano i učinkovito, čime se smanjuje ukupna potrošnja.

Zahvaljujući tehnologiji mlaznica i prilagodbi performansama pojedinih strojeva brže se postiže bolji rezultat. Uz to, na većini modela može se raditi i s povratom vode gdje strojevi jednostavno usisavaju vodu iz dostupnog rezervoara, na primjer iz spremnika vode.

Modeli s funkcijom eco!Booster opremljeni su mlaznicom koja omogućuje veću radnu širinu pranja, što rezultira bržim čišćenjem i znatno manjom potrošnjom vode i električne energije. Takvi ekološki uređaji za čišćenje osiguravaju manje rasipanje resursa bez kompromisa u učinkovitosti.