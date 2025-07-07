5 načina na koje uređaji za čišćenje mogu smanjiti vaš ekološki otisak
U svijetu suočenom s klimatskim izazovima, Kärcher razvija održive tehnologije koje omogućuju učinkovito i ekološki prihvatljivo čišćenje. Ekološki uređaji za čišćenje više nisu samo sredstvo za održavanje higijene već mogu pomoći kod smanjenja ekološkog otiska. U nastavku donosimo pet konkretnih načina na koje Kärcher ekološki uređaji za čišćenje pridonose zaštiti okoliša i održivom načinu života.
1. Ušteda vode kroz pametne tehnologije
Jedna od najvećih prednosti modernih uređaja za čišćenje je štednja vode i energije pri čišćenju. Kärcher visokotlačni čistači troše oko 80% manje vode u usporedbi s čišćenjem crijevom za vodu. Umjesto rasipanja, voda se koristi koncentrirano i učinkovito, čime se smanjuje ukupna potrošnja.
Zahvaljujući tehnologiji mlaznica i prilagodbi performansama pojedinih strojeva brže se postiže bolji rezultat. Uz to, na većini modela može se raditi i s povratom vode gdje strojevi jednostavno usisavaju vodu iz dostupnog rezervoara, na primjer iz spremnika vode.
Modeli s funkcijom eco!Booster opremljeni su mlaznicom koja omogućuje veću radnu širinu pranja, što rezultira bržim čišćenjem i znatno manjom potrošnjom vode i električne energije. Takvi ekološki uređaji za čišćenje osiguravaju manje rasipanje resursa bez kompromisa u učinkovitosti.
2. Čišćenje bez štetnih kemikalija
Sve veći broj korisnika traži eko uređaje za čišćenje koji ne zahtijevaju agresivne kemikalije. Kärcher parni čistači omogućuju dubinsko čišćenje koje eliminira do 99,99% uobičajenih bakterija isključivo pomoću vruće pare, bez potrebe za kemikalijama. Ovakva tehnologija posebno je korisna za alergičare, obitelji s malom djecom i kućanstva koja žele prirodniji pristup čišćenju. To je srž koncepta održivog čišćenja koji Kärcher promovira
Parni čistači kao što je SC 4 Deluxe čiste i dezinficiraju različite površine poput podova, kupaonice, kuhinje i nape bez upotrebe kemikalija, koristeći isključivo paru.
Za situacije kada je upotreba sredstva ipak potrebna, Kärcher nudi neke od sljedećih sredstava:
- Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 555 – za svakodnevno čišćenje svih tvrdih površina, biorazgradivo i nježno prema materijalima
- Sredstvo za stakla RM 500 – za prozore bez tragova i s brzim isparavanjem
- Sredstvo za terase RM 564 – posebno razvijeno za drvo i kamen, učinkovito i sigurno za okoliš
Sustavi za automatsko doziranje sprječavaju prekomjerno trošenje sredstava i dodatno štite okoliš. Ova kombinacija tehnologije i održivih proizvoda čini ekološke uređaje za čišćenje odličnim izborom za savjesne korisnike.
3. Održiv dizajn i reciklirani materijali
Kärcher ulaže značajne napore u korištenje recikliranih materijala. Neki uređaji, poput usisavača T 11/1 i strojeva za čišćenje podova BR 35/12 i BD 38/12, sadrže do 60% reciklirane plastike u svojim komponentama. Do kraja 2025. godine planira se povećati udio reciklirane plastike u svim novim proizvodima na minimalno 50%.
Osim toga, Kärcher uređaji dizajnirani su za dug vijek trajanja. Osigurava se dostupnost rezervnih dijelova godinama nakon kupnje, a mnogi se uređaji mogu popravljati u ovlaštenim servisima. Ekološki uređaji za čišćenje s dugim vijekom trajanja smanjuju potrebu za čestom zamjenom i tako dodatno štite okoliš.
4. Ekološka ambalaža i pametni transport
Kärcher je bila jedna od prvih tvrtki koja je krenula s upotrebom recikliranih materijala kao što su reciklirani zračni jastuci. Taj materijal može se pronaći kod visokotlačnih mlaznica koje su napravljene od starih zračnih jastuka.
Ambalaža je često dizajnirana tako da služi i kao kutija za dostavu, čime se smanjuje broj potrebnih materijala i optimizira logistika. Manji i kompaktniji paketi znače manje emisije CO2 tijekom transporta, a istovremeno se povećava broj proizvoda koji mogu stati u jedno vozilo. Time se štedi i gorivo te se smanjuje prometno opterećenje. Trenutno naša ambalaža već sadrži reciklirani papir iznad 80%, dok je 95% naše ambalaže bazirano na papiru.
Korištenje ambalaže koja istovremeno služi i za dostavu, digitalizacija uputa te suradnja s ekološki osviještenim logističkim partnerima, pokazuju što znači cjeloviti pristup eco-friendly tehnologija u praksi.
5. Obnovljiva energija i klimatski neutralna proizvodnja
Kärcher je još 2021. godine prešao na korištenje 100% zelene električne energije u svim svojim objektima diljem svijeta. Danas 22 proizvodna pogona u osam zemalja koriste obnovljive izvore energije.
Uspješno su smanjene emisije CO2 za više od 40% u odnosu na referentnu 2020. godinu, što je ogroman napredak u industriji. Dodatno, proizvodne metode postaju sve učinkovitije, uz smanjenje potrošnje sirovina i stvaranje manje količine otpada.
Visokotlačni čistači s funkcijom eco!efficiency koriste vruću vodu temperature do 60 °C što je dovoljno za većinu zadataka čišćenja. Time se postiže jednaka učinkovitost uz manju količinu vode i energije, bez potrebe za dodatnim kemikalijama.
Pametne baterije za dulju upotrebu i manji otpad
Kärcher Battery Power sustav koristi izmjenjive baterije od 18 i 36 V koje se mogu primjenjivati na različitim uređajima. Zahvaljujući LC zaslonu i tehnologiji u stvarnom vremenu, korisnici uvijek vide status napunjenosti i vrijeme rada. Litij-ionske baterije znatno su održivije od starih olovnih baterija, traju čak do četiri puta duže. Zato Kärcher već dugo koristi moderne baterije u svojim kompaktnim strojevima, a sada proširuje i na svoje veće modele.
Stanje punjenja od 70% idealno je za dulje pohranjivanje. Ako se baterija čuva na više od 70%i ne koristi se dulje od 21 dana, automatski se aktivira način rada koji djelomično prazni bateriju na 70%.
Male promjene za velike rezultate
Održivo čišćenje više nije samo trend, već potreba. Ekološki uređaji za čišćenje igraju važnu ulogu u smanjenju ekološkog otiska ako se koriste pametno. Kroz inovacije u dizajnu, energetskoj učinkovitosti, recikliranim materijalima i obnovljivim izvorima energije, Kärcher pokazuje kako odgovorna proizvodnja može donijeti stvarnu promjenu.
