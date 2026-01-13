Pravokutna prskalica OS 5.320 SV

Pravokutna prskalica OS 5.320 SV s regulacijom širine prskanja i zaštitom od prskanja za praktično usmjeravanje. Za srednje/velike površine do 320 m2. Podesiva količina vode (0-maks.)

Pravokutna prskalica OS 5.320 SV s regulacijom širine prskanja služi za navodnjavanje srednje velikih i velikih površina i vrtova. Maksimalna površina prskanja kutne prskalice iznosi 320 m2. Količina vode kod ovog inovativnog raspršivača može se, ovisno o potrebi, namjestiti od nule do maksimuma. Ovisno o zahtjevu, Kärcher prskalice su po izboru opremljene šiljcima ili nogarima. Uz to su nova Kärcher pravokutne prskalice sada još praktičnije. Imaju integriranu zaštitu od prskanja SplashGuard, koja omogućuje praktično postavljanje i usmjeravanje, a da se pri tome ne smočite. Sve Kärcher prskalice su, naravno, opremljene pouzdanim klik-sustavom te ih se vrlo jednostavno može priključiti na vrtno crijevo. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.

Značajke i prednosti
Kontinuirano namještanje dometa
  • Za ciljano navodnjavanje
Petlja za vješanje uređaja integrirana u ručku
  • Za jednostavno spremanje/vješanje.
Regulacija širine zalijevanja
  • Različiti kutovi prskanja za ciljano navodnjavanje
Zaštita od prskanja
  • Komforno usmjeravanje
Specifikacije

Tehnički podaci

Površina prskanja 2 bar 20 - 190 m²
Površina prskanja 4 bar 30 - 320 m²
Širina prskanja (2 bar) (m) 5 - 12
Širina prskanja (4 bar) (m) 6 - 16
Domet prskanja (2 bar) (m) 5 - 16
Domet prskanja (4 bar) (m) 6 - 20
Boja Crna
Težina (kg) 0,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 546 x 160 x 88
Pravokutna prskalica OS 5.320 SV
Pravokutna prskalica OS 5.320 SV
Pravokutna prskalica OS 5.320 SV
Pravokutna prskalica OS 5.320 SV
Pravokutna prskalica OS 5.320 SV
Videos
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Travnjak
  • Srednje do velike površine
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH