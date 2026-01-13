Pravokutna prskalica OS 5.320 SV s regulacijom širine prskanja služi za navodnjavanje srednje velikih i velikih površina i vrtova. Maksimalna površina prskanja kutne prskalice iznosi 320 m2. Količina vode kod ovog inovativnog raspršivača može se, ovisno o potrebi, namjestiti od nule do maksimuma. Ovisno o zahtjevu, Kärcher prskalice su po izboru opremljene šiljcima ili nogarima. Uz to su nova Kärcher pravokutne prskalice sada još praktičnije. Imaju integriranu zaštitu od prskanja SplashGuard, koja omogućuje praktično postavljanje i usmjeravanje, a da se pri tome ne smočite. Sve Kärcher prskalice su, naravno, opremljene pouzdanim klik-sustavom te ih se vrlo jednostavno može priključiti na vrtno crijevo. Jer navodnjavanje s Kärcherom je pametno navodnjavanje.