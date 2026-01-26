Uvijek savršeno pohranjeno: elegantna kutija za crijevo montira se na zid kako bi uštedjela prostor i povezuje se s slavinom putem spojnog crijeva. Zahvaljujući zidnom držaču, kutija za crijevo može se okrenuti više od 180° i lako doseže svaki kutak vrta. Vrtno crijevo može se lako produžiti do maksimalne dužine od 25 metara. Postoje odgovarajući mehanizmi za zaključavanje: crijevo se automatski zaključa u kratkim intervalima. Lagano povlačenje na kraj crijeva otpušta mehanizam zaključavanja, omogućujući da crijevo automatski i kontrolirano uvlači, bez nabora ili čvorova. S inovativnim FlexChange sustavom za montažu, kutija za crijevo može se ukloniti sa zidnog držača bez potrebe za alatom. To osigurava jednostavno skladištenje zimi ili fleksibilnu upotrebu između zidnog držača i stupa za crijevo, koji je dostupan kao dodatna opcija. Kutija za crijevo je također UV i mrazootporna, pa je možete držati na zidu kuće cijele godine. Na proizvod se može postaviti kabelski zaključavanje kako bi se spriječila krađa. Kärcher nudi 5-godišnje jamstvo na proizvod.