Hose Box HBX 5.25 Automatic
Bez više saginjanja, uvrtanja ili prljanja ruku: kutija za crijevo jamči praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom dužine 25 m i automatskim uvlačenjem crijeva.
Uvijek savršeno pohranjeno: elegantna kutija za crijevo montira se na zid kako bi uštedjela prostor i povezuje se s slavinom putem spojnog crijeva. Zahvaljujući zidnom držaču, kutija za crijevo može se okrenuti više od 180° i lako doseže svaki kutak vrta. Vrtno crijevo može se lako produžiti do maksimalne dužine od 25 metara. Postoje odgovarajući mehanizmi za zaključavanje: crijevo se automatski zaključa u kratkim intervalima. Lagano povlačenje na kraj crijeva otpušta mehanizam zaključavanja, omogućujući da crijevo automatski i kontrolirano uvlači, bez nabora ili čvorova. S inovativnim FlexChange sustavom za montažu, kutija za crijevo može se ukloniti sa zidnog držača bez potrebe za alatom. To osigurava jednostavno skladištenje zimi ili fleksibilnu upotrebu između zidnog držača i stupa za crijevo, koji je dostupan kao dodatna opcija. Kutija za crijevo je također UV i mrazootporna, pa je možete držati na zidu kuće cijele godine. Na proizvod se može postaviti kabelski zaključavanje kako bi se spriječila krađa. Kärcher nudi 5-godišnje jamstvo na proizvod.
Značajke i prednosti
FlexChangeBez vijaka, bez alata, bez stresa: s jedinstvenim Kärcher FlexChange sustavom, kutija za crijevo može se ukloniti sa zidnog nosača ili nosača crijeva u nekoliko sekundi (npr. zimi)
Praktičan držač mlazniceMlaznice i pištolji za prskanje mogu se objesiti na zidnu kukicu za praktično pohranjivanje
Automatski povrat crijevaPovucite kratko na kraj crijeva i automatizirani sustav za povrat crijeva će ga povući u kutiju potpuno automatski. Maksimalna udobnost bez čvorova, ručnih okretanja ili zaprljanja ruku
Izlaz crijeva na donjoj strani kutije
- Za bolju zaštitu od vremenskih uvjeta i duži vijek trajanja
Zidna kutija za crijevo s 180° primjenom
- Montirana na zidnom nosaču, kutija za crijevo može se okrenuti više od 180°. To omogućuje maksimalnu slobodu kretanja pri zalijevanju vrta bez savijanja crijeva
Robustan i uklonjiv zidni nosač
- Upotreba robusnih materijala s metalnom jezgrom osigurava dugotrajan vijek trajanja i stabilnost. Posebno praktično: uklonjivi zidni nosač znači da se nećete zaglaviti
Integrirana kočnica crijeva
- Automatsko uvlačenje crijeva kombinira se s kočnicom crijeva tako da se crijevo automatski uvlači u kutiju u kontroliranoj i sporoj varijanti
Integrirani vodič crijeva
- Bez savijanja i zapetljavanja: crijevo se uvlači ravnomjerno i vodi se
Ergonomska ručka za nošenje
- Ergonomska ručka olakšava nošenje kutije za crijevo jednom rukom
Odmah spremno za uporabu
- Pribor za zalijevanje uključen u opseg isporuke
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina crijeva (m)
|25
|Promjer crijeva (mm)
|11
|Priključno crijevo (m)
|1,5 (1/2")
|Snažni pritisak (bar)
|24
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|10,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|14,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|810 x 220 x 595
Opseg isporuke
- Spojka crijeva: 2 Komad(a)
- Spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop: 1 Komad(a)
- Priključak slavine reduktorom G3/4, G1/2: 1 Komad(a)
- Prskalica: 1 Komad(a)
Oprema
- Komplet
- Automatsko uvlačenje crijeva
- Vodilica za crijevo
- Držač mlaznice
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
- Zidni nosač uklj. vijci i tipli
- PrimoFlex priključno crijevo: 1.5 m
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Srednje do velike površine