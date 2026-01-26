Uvijek savršeno pohranjeno: elegantna kutija za crijevo montira se na zid kako bi se uštedio prostor i povezuje se s vodovodnom slavinom pomoću priključnog crijeva. Zahvaljujući zidnom nosaču, kutija za crijevo može se okretati više od 180°, čime bez napora doseže svaki kutak vrta. Crijevo se može lako produžiti do maksimalne dužine od 15 metara. Postoje odgovarajući mehanizmi za zaključavanje: crijevo se automatski blokira na kratkim intervalima. Lagano povlačenje za kraj crijeva otpušta mehanizam za zaključavanje, omogućujući da se crijevo automatski i kontrolirano uvlači, bez nabora ili čvorova. S inovativnim FlexChange sustavom montaže, kutiju za crijevo možete ukloniti s nosača bez upotrebe alata. To omogućuje lako skladištenje tijekom zime ili fleksibilnu upotrebu između nosača na zidu i štake za crijevo, koja je dostupna kao opcionalni dodatak. Kutija za crijevo također je otporna na UV zračenje i mraz, pa je možete ostaviti na zidu kuće tijekom cijele godine. Zaštita od krađe može se postaviti pomoću brave za kabel. Kärcher nudi 5-godišnje jamstvo na proizvod.