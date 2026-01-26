Uvijek savršeno pohranjena: stylish kutija za crijevo montira se na zid kako bi se uštedio prostor i povezuje s vodovodnom česmom pomoću priključnog crijeva. Zahvaljujući zidnom nosaču, kutija za crijevo može se okretati više od 180° i tako bez napora doseže svaki kutak vrta. Crijevo se lako produžava do maksimalne duljine od 20 metara. Postoje odgovarajući stupnjevi zaključavanja: crijevo se automatski blokira na kratkim intervalima. Lagano povlačenje kraja crijeva otpušta mehanizam zaključavanja, pa crijevo automatski i kontrolirano uvlači, bez nabora i čvorova. S inovativnim FlexChange sustavom za montažu, kutiju za crijevo može se ukloniti s zidnog nosača bez potrebe za alatima. To osigurava lako skladištenje tijekom zime ili fleksibilnu upotrebu između zidnog nosača i zemljišta, koji je dostupan kao opcijski dodatak. Kutija za crijevo također je UV i otpornna na mraz, pa je možete ostaviti na zidu kuće tijekom cijele godine. Može se postaviti kabelski zaključavanje za sprječavanje krađe. Kärcher nudi 5-godišnje jamstvo na proizvod.