Hose Box HBX 4.20 Automatic

Uvijek spreman za uporabu: kutija za crijevo za praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom od 20 m i automatskim uvlačenjem crijeva – bez saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku.

Uvijek savršeno pohranjena: stylish kutija za crijevo montira se na zid kako bi se uštedio prostor i povezuje s vodovodnom česmom pomoću priključnog crijeva. Zahvaljujući zidnom nosaču, kutija za crijevo može se okretati više od 180° i tako bez napora doseže svaki kutak vrta. Crijevo se lako produžava do maksimalne duljine od 20 metara. Postoje odgovarajući stupnjevi zaključavanja: crijevo se automatski blokira na kratkim intervalima. Lagano povlačenje kraja crijeva otpušta mehanizam zaključavanja, pa crijevo automatski i kontrolirano uvlači, bez nabora i čvorova. S inovativnim FlexChange sustavom za montažu, kutiju za crijevo može se ukloniti s zidnog nosača bez potrebe za alatima. To osigurava lako skladištenje tijekom zime ili fleksibilnu upotrebu između zidnog nosača i zemljišta, koji je dostupan kao opcijski dodatak. Kutija za crijevo također je UV i otpornna na mraz, pa je možete ostaviti na zidu kuće tijekom cijele godine. Može se postaviti kabelski zaključavanje za sprječavanje krađe. Kärcher nudi 5-godišnje jamstvo na proizvod.

Značajke i prednosti
Hose Box HBX 4.20 Automatic: FlexChange
FlexChange
Bez vijaka, bez alata, bez stresa: s jedinstvenim Kärcher FlexChange sustavom, kutija za crijevo može se ukloniti sa zidnog nosača ili nosača crijeva u nekoliko sekundi (npr. zimi)
Hose Box HBX 4.20 Automatic: Praktičan držač mlaznice
Praktičan držač mlaznice
Mlaznice i pištolji za prskanje mogu se objesiti na zidnu kukicu za praktično pohranjivanje
Hose Box HBX 4.20 Automatic: Automatski povrat crijeva
Automatski povrat crijeva
Povucite kratko na kraj crijeva i automatizirani sustav za povrat crijeva će ga povući u kutiju potpuno automatski. Maksimalna udobnost bez čvorova, ručnih okretanja ili zaprljanja ruku
Izlaz crijeva na donjoj strani kutije
  • Za bolju zaštitu od vremenskih uvjeta i duži vijek trajanja
Zidna kutija za crijevo s 180° primjenom
  • Montirana na zidnom nosaču, kutija za crijevo može se okrenuti više od 180°. To omogućuje maksimalnu slobodu kretanja pri zalijevanju vrta bez savijanja crijeva
Robustan i uklonjiv zidni nosač
  • Upotreba robusnih materijala s metalnom jezgrom osigurava dugotrajan vijek trajanja i stabilnost. Posebno praktično: uklonjivi zidni nosač znači da se nećete zaglaviti
Integrirana kočnica crijeva
  • Automatsko uvlačenje crijeva kombinira se s kočnicom crijeva tako da se crijevo automatski uvlači u kutiju u kontroliranoj i sporoj varijanti
Integrirani vodič crijeva
  • Bez savijanja i zapetljavanja: crijevo se uvlači ravnomjerno i vodi se
Ergonomska ručka za nošenje
  • Ergonomska ručka olakšava nošenje kutije za crijevo jednom rukom
Odmah spremno za uporabu
  • Pribor za zalijevanje uključen u opseg isporuke
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina crijeva (m) 20
Promjer crijeva (mm) 11
Priključno crijevo (m) 1,5 (1/2")
Snažni pritisak (bar) 24
Boja Crna
Težina (kg) 8,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 12,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 781 x 220 x 541

Opseg isporuke

  • Spojka crijeva: 2 Komad(a)
  • Spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop: 1 Komad(a)
  • Priključak slavine reduktorom G3/4, G1/2: 1 Komad(a)
  • Prskalica: 1 Komad(a)

Oprema

  • Komplet
  • Automatsko uvlačenje crijeva
  • Vodilica za crijevo
  • Držač mlaznice
  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
  • Zidni nosač uklj. vijci i tipli
  • PrimoFlex priključno crijevo: 1.5 m
Hose Box HBX 4.20 Automatic
Hose Box HBX 4.20 Automatic
Hose Box HBX 4.20 Automatic
Hose Box HBX 4.20 Automatic
Hose Box HBX 4.20 Automatic
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Mala do srednje velika područja
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH