Uvijek savršeno pohranjena: elegantna kutija za crijevo montira se na zid kako bi se uštedio prostor i povezuje s česmom pomoću priključnog crijeva. Zahvaljujući nosaču na zidu, kutija za crijevo može se okretati više od 180° i tako bez napora doseći svaki kutak vrta. Vrtno crijevo može se lako produžiti do maksimalne duljine od 35 metara. Postoje odgovarajuće faze zaključavanja: crijevo se automatski zaključava u kratkim intervalima. Nježno povlačenje kraja crijeva oslobađa mehanizam za zaključavanje, omogućujući automatsko i kontrolirano uvlačenje crijeva bez uvijanja ili zapetljavanja. Kutija za crijevo također nudi prednost s FlexChange, inovativnim sustavom za montažu koji omogućuje lako premještanje kutije za crijevo između nosača na zidu i opcionalno dostupne potporne štake. Nosač na zidu također je uklonjiv i ima utore za mlaznice i pribor za zalijevanje. Kutija za crijevo je također UV i otpornа na mraz, pa je možete ostaviti na zidu vaše kuće tijekom cijele godine. Kärcher nudi 5-godišnju jamstvenu garanciju na proizvod.