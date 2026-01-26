Hose Box HBX 5.35 Automatic

Kutija za crijevo za praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom dužine 35 m i automatskim uvlačenjem crijeva – bez potrebe za saginjanjem, okretanjem ručice ili prljanjem ruku.

Uvijek savršeno pohranjena: elegantna kutija za crijevo montira se na zid kako bi se uštedio prostor i povezuje s česmom pomoću priključnog crijeva. Zahvaljujući nosaču na zidu, kutija za crijevo može se okretati više od 180° i tako bez napora doseći svaki kutak vrta. Vrtno crijevo može se lako produžiti do maksimalne duljine od 35 metara. Postoje odgovarajuće faze zaključavanja: crijevo se automatski zaključava u kratkim intervalima. Nježno povlačenje kraja crijeva oslobađa mehanizam za zaključavanje, omogućujući automatsko i kontrolirano uvlačenje crijeva bez uvijanja ili zapetljavanja. Kutija za crijevo također nudi prednost s FlexChange, inovativnim sustavom za montažu koji omogućuje lako premještanje kutije za crijevo između nosača na zidu i opcionalno dostupne potporne štake. Nosač na zidu također je uklonjiv i ima utore za mlaznice i pribor za zalijevanje. Kutija za crijevo je također UV i otpornа na mraz, pa je možete ostaviti na zidu vaše kuće tijekom cijele godine. Kärcher nudi 5-godišnju jamstvenu garanciju na proizvod.

Značajke i prednosti
Hose Box HBX 5.35 Automatic: FlexChange
FlexChange
Bez vijaka, bez alata, bez stresa: s jedinstvenim Kärcher FlexChange sustavom, kutija za crijevo može se ukloniti sa zidnog nosača ili nosača crijeva u nekoliko sekundi (npr. zimi)
Hose Box HBX 5.35 Automatic: Praktičan držač mlaznice
Praktičan držač mlaznice
Mlaznice i pištolji za prskanje mogu se objesiti na zidnu kukicu za praktično pohranjivanje
Hose Box HBX 5.35 Automatic: Automatski povrat crijeva
Automatski povrat crijeva
Povucite kratko na kraj crijeva i automatizirani sustav za povrat crijeva će ga povući u kutiju potpuno automatski. Maksimalna udobnost bez čvorova, ručnih okretanja ili zaprljanja ruku
Izlaz crijeva na donjoj strani kutije
  • Za bolju zaštitu od vremenskih uvjeta i duži vijek trajanja
Zidna kutija za crijevo s 180° primjenom
  • Montirana na zidnom nosaču, kutija za crijevo može se okrenuti više od 180°. To omogućuje maksimalnu slobodu kretanja pri zalijevanju vrta bez savijanja crijeva
Robustan i uklonjiv zidni nosač
  • Upotreba robusnih materijala s metalnom jezgrom osigurava dugotrajan vijek trajanja i stabilnost. Posebno praktično: uklonjivi zidni nosač znači da se nećete zaglaviti
Integrirana kočnica crijeva
  • Automatsko uvlačenje crijeva kombinira se s kočnicom crijeva tako da se crijevo automatski uvlači u kutiju u kontroliranoj i sporoj varijanti
Integrirani vodič crijeva
  • Bez savijanja i zapetljavanja: crijevo se uvlači ravnomjerno i vodi se
Ergonomska ručka za nošenje
  • Ergonomska ručka olakšava nošenje kutije za crijevo jednom rukom
Odmah spremno za uporabu
  • Pribor za zalijevanje uključen u opseg isporuke
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina crijeva (m) 35
Promjer crijeva (mm) 11
Priključno crijevo (m) 1,5 (1/2")
Snažni pritisak (bar) 24
Boja Crna
Težina (kg) 13
Težina uklj. ambalažu (kg) 17,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 810 x 220 x 595

Opseg isporuke

  • Spojka crijeva: 2 Komad(a)
  • Spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop: 1 Komad(a)
  • Priključak slavine reduktorom G3/4, G1/2: 1 Komad(a)
  • Prskalica: 1 Komad(a)

Oprema

  • Komplet
  • Automatsko uvlačenje crijeva
  • Vodilica za crijevo
  • Držač mlaznice
  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
  • Zidni nosač uklj. vijci i tipli
  • PrimoFlex priključno crijevo: 1.5 m
