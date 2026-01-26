Hose reel HR 4.20 Set
Za pohranu crijeva na zidu i kao mobilni kolut za crijevo: HR 4.30 set s 30 m crijevom, priborom i držačem za mlaznice nudi obje opcije za fleksibilno zalijevanje.
Jedinstvena praktičnost. Dvostruka funkcionalnost. Ovaj kolut za crijevo koristi se kako za pohranu crijeva na zidu, tako i za mobilnu upotrebu u vrtu. Mlaznice i prskalice mogu se objesiti na zidnu montažu i uvijek su pri ruci. HR 4.30 može se lako ukloniti s držača i udobno nositi zahvaljujući ergonomskoj dršci. Pomoću slobodno okretne ručice za namotavanje, vrtno crijevo se može lako namotati i pohraniti uredno i pažljivo, bez nabora ili dosadnih zapetljanja. Proizvod se ističe svojim kompaktnim dizajnom, visokom stabilnošću zahvaljujući niskom težištu te s 30 m vrtog crijevom, priključcima, adapterom za slavinu i mlaznicom. Kolut za crijevo dolazi potpuno sastavljen i spreman za upotrebu. Uređaj je također UV i otporniji na mraz, što ga čini dugotrajnim i dovoljno izdržljivim za svakodnevnu uporabu. Kärcher nudi 5-godišnje jamstvo.
Značajke i prednosti
2-u-1 funkcija: zidni i mobilni bubanj crijeva u jednomPohranjivanje crijeva na zidu kao i za mobilnu upotrebu u vašem vrtu
Praktičan držač mlazniceMlaznice i pištolji za prskanje mogu se objesiti na zidnu kukicu za praktično pohranjivanje
Zidni držačJednostavna i brza instalacija praktične jedinice za pohranu
Preklopna ručka za namatanje
- Spremanje uz uštedu prostora.
Kompatibilne dimenzije
- Dobra mogućnost pospremanja
Odmah spremno za uporabu
- Pribor za zalijevanje uključen u opseg isporuke
Savijeni priključak za crijevo
- Sprječava uvijanje i savijanje crijeva za maksimalni protok vode
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina crijeva (m)
|30
|Kapacitet crijeva (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Snažni pritisak (bar)
|24
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|363 x 475 x 500
Opseg isporuke
- Spojka crijeva: 3 Komad(a)
- Spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop: 1 Komad(a)
- Priključak slavine reduktorom G3/4, G1/2: 1 Komad(a)
- Prskalica: 1 Komad(a)
- Crijevo PrimoFlex 1/2": 30 m
Oprema
- Komplet
- Držač mlaznice
- Obrazac prskanja: konusni mlaz
- Obrazac prskanja: točkasti mlaz
- Zidni nosač uklj. vijci i tipli
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Mala do srednje velika područja