Za pohranu crijeva na zidu i kao mobilni kolut za crijevo: HR 4.30 set s 30 m crijevom, priborom i držačem za mlaznice nudi obje opcije za fleksibilno zalijevanje.

Jedinstvena praktičnost. Dvostruka funkcionalnost. Ovaj kolut za crijevo koristi se kako za pohranu crijeva na zidu, tako i za mobilnu upotrebu u vrtu. Mlaznice i prskalice mogu se objesiti na zidnu montažu i uvijek su pri ruci. HR 4.30 može se lako ukloniti s držača i udobno nositi zahvaljujući ergonomskoj dršci. Pomoću slobodno okretne ručice za namotavanje, vrtno crijevo se može lako namotati i pohraniti uredno i pažljivo, bez nabora ili dosadnih zapetljanja. Proizvod se ističe svojim kompaktnim dizajnom, visokom stabilnošću zahvaljujući niskom težištu te s 30 m vrtog crijevom, priključcima, adapterom za slavinu i mlaznicom. Kolut za crijevo dolazi potpuno sastavljen i spreman za upotrebu. Uređaj je također UV i otporniji na mraz, što ga čini dugotrajnim i dovoljno izdržljivim za svakodnevnu uporabu. Kärcher nudi 5-godišnje jamstvo.

Značajke i prednosti
2-u-1 funkcija: zidni i mobilni bubanj crijeva u jednom
2-u-1 funkcija: zidni i mobilni bubanj crijeva u jednom
Pohranjivanje crijeva na zidu kao i za mobilnu upotrebu u vašem vrtu
Praktičan držač mlaznice
Praktičan držač mlaznice
Mlaznice i pištolji za prskanje mogu se objesiti na zidnu kukicu za praktično pohranjivanje
Zidni držač
Zidni držač
Jednostavna i brza instalacija praktične jedinice za pohranu
Preklopna ručka za namatanje
  • Spremanje uz uštedu prostora.
Kompatibilne dimenzije
  • Dobra mogućnost pospremanja
Odmah spremno za uporabu
  • Pribor za zalijevanje uključen u opseg isporuke
Savijeni priključak za crijevo
  • Sprječava uvijanje i savijanje crijeva za maksimalni protok vode
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina crijeva (m) 30
Kapacitet crijeva (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Snažni pritisak (bar) 24
Boja Crna
Težina (kg) 2
Težina uklj. ambalažu (kg) 6,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 363 x 475 x 500

Opseg isporuke

  • Spojka crijeva: 3 Komad(a)
  • Spojka crijeva s funkcijom Aqua Stop: 1 Komad(a)
  • Priključak slavine reduktorom G3/4, G1/2: 1 Komad(a)
  • Prskalica: 1 Komad(a)
  • Crijevo PrimoFlex 1/2": 30 m

Oprema

  • Komplet
  • Držač mlaznice
  • Obrazac prskanja: konusni mlaz
  • Obrazac prskanja: točkasti mlaz
  • Zidni nosač uklj. vijci i tipli
