Jedinstvena praktičnost. Dvostruka funkcionalnost. Ovaj kolut za crijevo koristi se kako za pohranu crijeva na zidu, tako i za mobilnu upotrebu u vrtu. Mlaznice i prskalice mogu se objesiti na zidnu montažu i uvijek su pri ruci. HR 4.30 može se lako ukloniti s držača i udobno nositi zahvaljujući ergonomskoj dršci. Pomoću slobodno okretne ručice za namotavanje, vrtno crijevo se može lako namotati i pohraniti uredno i pažljivo, bez nabora ili dosadnih zapetljanja. Proizvod se ističe svojim kompaktnim dizajnom, visokom stabilnošću zahvaljujući niskom težištu te s 30 m vrtog crijevom, priključcima, adapterom za slavinu i mlaznicom. Kolut za crijevo dolazi potpuno sastavljen i spreman za upotrebu. Uređaj je također UV i otporniji na mraz, što ga čini dugotrajnim i dovoljno izdržljivim za svakodnevnu uporabu. Kärcher nudi 5-godišnje jamstvo.