Praktična mlaznica za raspršivanje presvlaka za strojeve za raspršivanje uvjerava poboljšanom snagom čišćenja. Ergonomski dizajn omogućuje jednostavno i udobno rukovanje. Mlaznica je savršena za dubinsko čišćenje tapeciranog namještaja, tepiha, sjedala automobila i mnogih drugih tekstilnih površina. Kompaktna mlaznica za raspršivanje presvlaka ima radnu širinu od 88 milimetara. Njegov prozirni prozorčić vrlo je praktičan za provjeru procesa čišćenja tijekom rada. Mlaznica se može koristiti kao dodatak uz sve Kärcher čistače sa raspršivačem serije SE 4, SE 5 i SE 6.