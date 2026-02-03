Mlaznica za raspršivanje presvlake
Mlaznica za raspršivanje presvlaka za raspršivače idealna je kao dodatak za sredstva za čišćenje raspršivanjem za dubinsko čišćenje tapeciranog namještaja, sjedala automobila i uklanjanje mrlja s tepiha.
Praktična mlaznica za raspršivanje presvlaka za strojeve za raspršivanje uvjerava poboljšanom snagom čišćenja. Ergonomski dizajn omogućuje jednostavno i udobno rukovanje. Mlaznica je savršena za dubinsko čišćenje tapeciranog namještaja, tepiha, sjedala automobila i mnogih drugih tekstilnih površina. Kompaktna mlaznica za raspršivanje presvlaka ima radnu širinu od 88 milimetara. Njegov prozirni prozorčić vrlo je praktičan za provjeru procesa čišćenja tijekom rada. Mlaznica se može koristiti kao dodatak uz sve Kärcher čistače sa raspršivačem serije SE 4, SE 5 i SE 6.
Značajke i prednosti
Prikladno za sve Kärcher čistače serije uređaja SE 4, SE 5 i SE 6
Funkcija pranja i usisavanjaZa temeljito, dubinsko čišćenje tapeciranog namještaja, tepiha, sjedala automobila i mnogih drugih tekstilnih površina.
Prozirni kontrolni prozorčićOmogućuje kontinuiranu kontrolu procesa čišćenja tijekom rada.
Provjerena Kärcher tehnologija ekstrakcije raspršivanjem
- Za optimalne rezultate čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardni nominalni promjer (mm)
|35
|Radna širina (mm)
|88
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|88 x 74 x 141
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Tapecirani namještaj
- Auto-sjedala
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj