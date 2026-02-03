Mlaznica za raspršivanje presvlake

Mlaznica za raspršivanje presvlaka za raspršivače idealna je kao dodatak za sredstva za čišćenje raspršivanjem za dubinsko čišćenje tapeciranog namještaja, sjedala automobila i uklanjanje mrlja s tepiha.

Praktična mlaznica za raspršivanje presvlaka za strojeve za raspršivanje uvjerava poboljšanom snagom čišćenja. Ergonomski dizajn omogućuje jednostavno i udobno rukovanje. Mlaznica je savršena za dubinsko čišćenje tapeciranog namještaja, tepiha, sjedala automobila i mnogih drugih tekstilnih površina. Kompaktna mlaznica za raspršivanje presvlaka ima radnu širinu od 88 milimetara. Njegov prozirni prozorčić vrlo je praktičan za provjeru procesa čišćenja tijekom rada. Mlaznica se može koristiti kao dodatak uz sve Kärcher čistače sa raspršivačem serije SE 4, SE 5 i SE 6.

Značajke i prednosti
Mlaznica za raspršivanje presvlake: Prikladno za sve Kärcher čistače serije uređaja SE 4, SE 5 i SE 6
Mlaznica za raspršivanje presvlake: Funkcija pranja i usisavanja
Za temeljito, dubinsko čišćenje tapeciranog namještaja, tepiha, sjedala automobila i mnogih drugih tekstilnih površina.
Mlaznica za raspršivanje presvlake: Prozirni kontrolni prozorčić
Omogućuje kontinuiranu kontrolu procesa čišćenja tijekom rada.
Provjerena Kärcher tehnologija ekstrakcije raspršivanjem
  • Za optimalne rezultate čišćenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Standardni nominalni promjer (mm) 35
Radna širina (mm) 88
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 88 x 74 x 141
Područja primjene
  • Tapecirani namještaj
  • Auto-sjedala
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
