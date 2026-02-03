Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5 i 6
Brzo čišćenje cipela bez kapanja: Shoe!Cleaner je savršen dodatak za temeljito čišćenje sportske obuće i obuće za slobodno vrijeme. Za SE 3 Compact, 4, 5 i 6 usisavače za dubinsko pranje.
Inovativni Kärcher Shoe!cleaner čisti razne vrste sportske obuće i obuće za slobodno vrijeme brzo, temeljito i bez ostavljanja kapljica. To olakšava čišćenje tenisica za trčanje, čizama za hodanje ili čak modnih tenisica, na primjer, unutar kuće bez stvaranja nereda u zatvorenom prostoru. Zahvaljujući zamjenjivim četkastim krunama, i potplat i gornji dio cipela mogu se očistiti brzo i temeljito. Mekana vlakna omogućuju učinkovito i nježno čišćenje čak i osjetljivijih materijala. Zahvaljujući automatskom usisavanju vode tijekom čišćenja, cipele se suše u tren oka. Shoe!Cleaner također impresionira funkcijom čišćenja sustava, koja sprječava da se pribor zaprlja tijekom čišćenja. Shoe!Cleaner je stoga idealan pouzdan dodatak koji nadopunjuje SE 3 Compact, SE 4, SE 5 i SE 6usisavače za dubinsko čišćenje za sve zadatke čišćenja cipela.
Značajke i prednosti
Inovativna Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenjaZamjenjiva četkasta kruna za temeljito čišćenje potplata i gornjišta cipela. Primjena bez kapanja jer se voda automatski usisava tijekom procesa čišćenja. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina.
Jednostavno i praktično rukovanjeFunkcija čišćenja sustava sprječava da se pribor zaprlja tijekom čišćenja. Ruke ostaju čiste, a dodaci se mogu pospremiti odmah nakon upotrebe. Intuitivan rad.
Meke čekinjePrljavština se s cipela uklanja temeljito, ali nježno. Ne ostavlja tragove prilikom čišćenja osjetljivih površina.
Prikladno za SE 3 Compact, SE 4, SE 5 i SE 6 Kärcherove usisavače za dubinsko pranje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|124 x 65 x 44
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Cipele / cipele za pješačenje