Brzo čišćenje cipela bez kapanja: Shoe!Cleaner je savršen dodatak za temeljito čišćenje sportske obuće i obuće za slobodno vrijeme. Za SE 3 Compact, 4, 5 i 6 usisavače za dubinsko pranje.

Inovativni Kärcher Shoe!cleaner čisti razne vrste sportske obuće i obuće za slobodno vrijeme brzo, temeljito i bez ostavljanja kapljica. To olakšava čišćenje tenisica za trčanje, čizama za hodanje ili čak modnih tenisica, na primjer, unutar kuće bez stvaranja nereda u zatvorenom prostoru. Zahvaljujući zamjenjivim četkastim krunama, i potplat i gornji dio cipela mogu se očistiti brzo i temeljito. Mekana vlakna omogućuju učinkovito i nježno čišćenje čak i osjetljivijih materijala. Zahvaljujući automatskom usisavanju vode tijekom čišćenja, cipele se suše u tren oka. Shoe!Cleaner također impresionira funkcijom čišćenja sustava, koja sprječava da se pribor zaprlja tijekom čišćenja. Shoe!Cleaner je stoga idealan pouzdan dodatak koji nadopunjuje SE 3 Compact, SE 4, SE 5 i SE 6usisavače za dubinsko čišćenje za sve zadatke čišćenja cipela.

Inovativna Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Inovativna Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Zamjenjiva četkasta kruna za temeljito čišćenje potplata i gornjišta cipela. Primjena bez kapanja jer se voda automatski usisava tijekom procesa čišćenja. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina.
Jednostavno i praktično rukovanje
Jednostavno i praktično rukovanje
Funkcija čišćenja sustava sprječava da se pribor zaprlja tijekom čišćenja. Ruke ostaju čiste, a dodaci se mogu pospremiti odmah nakon upotrebe. Intuitivan rad.
Meke čekinje
Meke čekinje
Prljavština se s cipela uklanja temeljito, ali nježno. Ne ostavlja tragove prilikom čišćenja osjetljivih površina.
Prikladno za SE 3 Compact, SE 4, SE 5 i SE 6 Kärcherove usisavače za dubinsko pranje
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 124 x 65 x 44
  • Cipele / cipele za pješačenje
