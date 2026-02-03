Inovativni Kärcher Shoe!cleaner čisti razne vrste sportske obuće i obuće za slobodno vrijeme brzo, temeljito i bez ostavljanja kapljica. To olakšava čišćenje tenisica za trčanje, čizama za hodanje ili čak modnih tenisica, na primjer, unutar kuće bez stvaranja nereda u zatvorenom prostoru. Zahvaljujući zamjenjivim četkastim krunama, i potplat i gornji dio cipela mogu se očistiti brzo i temeljito. Mekana vlakna omogućuju učinkovito i nježno čišćenje čak i osjetljivijih materijala. Zahvaljujući automatskom usisavanju vode tijekom čišćenja, cipele se suše u tren oka. Shoe!Cleaner također impresionira funkcijom čišćenja sustava, koja sprječava da se pribor zaprlja tijekom čišćenja. Shoe!Cleaner je stoga idealan pouzdan dodatak koji nadopunjuje SE 3 Compact, SE 4, SE 5 i SE 6usisavače za dubinsko čišćenje za sve zadatke čišćenja cipela.