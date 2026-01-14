RM 555 Univerzális tisztítószer, 5l

Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
Súly (kg) 5,2
Csomagolási súly (kg) 5,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 192 x 145 x 248
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • A ház és a kert körüli területek
  • Járművek
Tartozékok