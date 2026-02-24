Autósampon koncentrátum 500ml, 500ml
Kíméletes sampon koncentrátum járműtisztításhoz. Eltávolítja az olajat, zsírt, a jellemző téli és utcai szennyeződéseket a lakk-, üveg-, műanyag- és króm felületekről.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (ml)
|500
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|8
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|70 x 70 x 240
Kompatibilis készülékek
- G 4.10 M
- K 2
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 Premium Universal *EU
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic RM
- K 5 Compact
- K 5 UM Car*RU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K3 Car & Home T2
Alkalmazási területek
- Műanyag
- Ablakok és üvegfelületek
- Lakkozott felületek
- Króm