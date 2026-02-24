Autósampon koncentrátum 500ml, 500ml

Kíméletes sampon koncentrátum járműtisztításhoz. Eltávolítja az olajat, zsírt, a jellemző téli és utcai szennyeződéseket a lakk-, üveg-, műanyag- és króm felületekről.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (ml) 500
Csomagolási egység (Darab(ok)) 8
Súly (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 70 x 70 x 240
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Műanyag
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Lakkozott felületek
  • Króm
Tartozékok