Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, suastukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale
Ergonomiškas DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų sistema "clip 2.0", o priedo gale - kūginė jungtis.
Dėl ergonomiško dizaino DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo siurbliui, patogi laikyti rankoje, kai siurbiate. Ji tinka būti nadojama su siurbimo žarnomis su clip 2.0 jungtimi, kuri paprastai suderinama su dulkių siurbliais, pagamintais nuo 2017 m. Priedo gale integruota kūginė jungtis, kurios dėka patogu prijungti siurbimo vamzdžius arba siurbimo antgalius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Medžiaga
|Plastikas
|Jungtis priedų prijungimui
|Kūgis
|Prijungimas prie siurbimo žarnos¹⁾
|Clip 2.0 tvirtinimo jungtis
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|180 x 60 x 60