Garment Steamer
Īpašības un ieguvumi
Viegls
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|136 x 103 x 92
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Tekstili mājsaimniecībā, piemēram, aizkari vai spilvenu pārvalki
Atrast Garment Steamer rezerves daļas
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