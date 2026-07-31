FR Classic overflatevasker
Den ideelle innstegsmodellen i Kärchers utvalg av overflaterensere, perfekt for rengjøring av flater både innendørs og utendørs. Den er utstyrt med sprutbeskyttelse og tåler et arbeidstrykk på opptil 150 bar.
FR Classic er vår innstegsmodell for sprutfri rengjøring av overflater, både innendørs og utendørs. Denne overflaterenseren har et solid arbeidstrykk på opptil 150 bar og en vannmengde på 600 liter i timen ved 40 °C.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter (mm)
|300
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt (kg)
|1,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,1
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