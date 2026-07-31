Mikrofiberklut til WV utendørs
Mikrofiberklut med borrelåsfeste til sprayflaske for vindusvasker. Grå kluter med slipende effekt (abrasive fibre) egnet for utvendig vask av vinduer. Med skrape for vanskelig skitt.
Med borrelåssystemet kan mikrofiberkluten enkelt festes på og tas av sprayflasken. Et stort antall slipende fibre gjør denne kluten spesielt egnet for rengjøring av vinduer utendørs, der det ofte kan være skitt som er vanskelig å fjerne. Den medfølgende skrapen er ideell for fjerning av selv det mest fastsittende smusset fra vinduene.
Egenskaper og fordeler
Mikrofiberklut til utendørs bruk
- For blanke stripefrie vinduer.
Borrelåsfeste
- Med borrelåssystem kan mikrofiberkluten byttes enkelt og raskt.
Smusskrape
Passer til WV sprayflaskesett (2.633-129.0)
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|2
|Fibersammensetning tekstil
|70 % Polyester; 30 % Polyamid
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|70 x 275 x 30
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Bruksområder
- Vinduer og glassflater
- Fliser
- Speil
- Selv gjenstridig smuss