Med borrelåssystemet kan mikrofiberkluten enkelt festes på og tas av sprayflasken. Et stort antall slipende fibre gjør denne kluten spesielt egnet for rengjøring av vinduer utendørs, der det ofte kan være skitt som er vanskelig å fjerne. Den medfølgende skrapen er ideell for fjerning av selv det mest fastsittende smusset fra vinduene.