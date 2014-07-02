FRV 30 Me
Dzięki automatycznemu odsysaniu brudnej wody myjka FRV 30 Me ze stali nierdzewnej sprawia, że czyszczenie powierzchni jest wydajniejsze zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Czyszczenie gorącą wodą o temperaturze do 85°C.
Myjka do powierzchni FRV 30 Me ze stali nierdzewnej umożliwia czyszczenie gorącą wodą o temperaturze do 85°C. Dzięki zintegrowanemu automatycznemu odsysaniu brudnej wody myjka FRV 30 Me ze stali nierdzewnej sprawia, że czyszczenie powierzchni jest wydajniejsze zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Myjka FRV 30 Me jest wyposażona w odporny na wysokie temperatury wąż ssący o długości 7,5 m wykonany z poliuretanu. Do dodatkowych zalet wysokowydajnej myjki do powierzchni należą niepozostawiające śladów rolki sterujące i podwójne łożysko ceramiczne. Dane techniczne: Maks. 250 barów / 1300 l/h. (Zestaw dysz odpowiedni do konkretnego urządzenia zamawia się oddzielnie)
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Kolor
|srebrny
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,4
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