Zestaw jednorazowych ściereczek EasyFix do dyszy podłogowej EasyFix zawiera 15 innowacyjnych ściereczek wykonanych z wysokiej jakości chłonnego materiału. Gdy potrzebna jest szybka reakcja, świeża ściereczka zawsze będzie pod ręką — aby zapewnić jeszcze prostsze i bardziej higieniczne czyszczenie wszystkich twardych powierzchni. Skuteczna nawet w rogach i na krawędziach. Dzięki mocowaniu na rzep jednorazową ściereczkę można szybko i łatwo przymocować do dyszy podłogowej EasyFix myjki parowej: wystarczy przycisnąć dyszę podłogową EasyFix do strony ściereczki, która ma żółte paski systemu mocowania na rzep, aby była gotowa do pracy. Po czyszczeniu ściereczkę można po prostu wyrzucić do pojemnika na odpady domowe — co eliminuje męczące i czasochłonne pranie brudnych ściereczek.