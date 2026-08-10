Zestaw jednorazowych ściereczek EasyFix
Zestaw zawiera 15 jednorazowych ściereczek EasyFix mocowanych do dyszy podłogowej za pomocą rzepów.
Zestaw jednorazowych ściereczek EasyFix do dyszy podłogowej EasyFix zawiera 15 innowacyjnych ściereczek wykonanych z wysokiej jakości chłonnego materiału. Gdy potrzebna jest szybka reakcja, świeża ściereczka zawsze będzie pod ręką — aby zapewnić jeszcze prostsze i bardziej higieniczne czyszczenie wszystkich twardych powierzchni. Skuteczna nawet w rogach i na krawędziach. Dzięki mocowaniu na rzep jednorazową ściereczkę można szybko i łatwo przymocować do dyszy podłogowej EasyFix myjki parowej: wystarczy przycisnąć dyszę podłogową EasyFix do strony ściereczki, która ma żółte paski systemu mocowania na rzep, aby była gotowa do pracy. Po czyszczeniu ściereczkę można po prostu wyrzucić do pojemnika na odpady domowe — co eliminuje męczące i czasochłonne pranie brudnych ściereczek.
Cechy i zalety
Czysta ściereczka zawsze pod ręką
- Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Jednorazowość rozwiązuje problem prania ściereczki po skończonym czyszczeniu
- Brak konieczności czasochłonnego i męczącego prania.
System mocowania pada za pomocą rzepów
- Szybki i łatwy montaż ściereczki dzięki rzepom.
- Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Jednorazowa ściereczka jest dopasowana do dyszy podłogowej
- Łatwe czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Wykonana z wysokiej jakości materiału o dużej chłonności
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|340 x 118 x 3
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: SC 5 Easy Fix Premium Home Line + odkurzacz VC 3 Premium Home Line
- KST 2
- KST 2 + cloth set
- KST 2 Upright
- KST 2 Upright + abrasive cloth set
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium Home Line
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Limited Edition
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium Home Line
- SC 2 Upright Anniversary Edition
- SC 2 Upright EasyFix
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Essential
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium Home Line
- SC 3 EasyFix Select
- SC 3 Mop parowy EasyFix
- SC 3 Mop parowy EasyFix Premium Home Line
- SC 4 Deluxe
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Essential
- SC 4 EasyFix Premium Home Line
- SC 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium Home Line
- SC 5 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Płytki