Zestaw ściereczek z mikrofibry do łazienki - EasyFix

Zestaw ściereczek wykonanych z najwyższej jakości mikrofibry. Idealnie nadaje się do stosowania w łazience.

Zestaw składa się z: 2 ściereczek do podłóg mocowanych na rzepy do dyszy EasyFix oraz 1 powłoczki na dyszę ręczną do usuwania uporczywych zabrudzeń (np. osadów z kamienia) i 1 ściereczki do polerowania gładkich powierzchni.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości mikrofibra
  • Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Ściereczka ścierna z mikrofibry do dyszy ręcznej ze ściernymi i miękkimi włóknami mikrofibry
  • Optymalne usuwanie osadów z kamienia i mydła dzięki włóknom ściernym.
  • Optymalne zbieranie brudu dzięki miękkim włóknom mikrofibry.
System mocowania pada za pomocą rzepów
  • Proste zakładanie pada na dyszę podłogową.
  • Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Ściagacz pada
  • Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
  • Łatwe czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Wysokiej jakości mikrofibra do polerowania
  • Brak zacieków.
  • Doskonałe pochłanianie wody.
Specyfikacja

Dane techniczne

Włókna Ściereczka do polerowania: 70% poliester, 30% poliamid
Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 345 x 112 x 18
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Kabina prysznicowa
  • Umywalka
  • Krany
  • Lustra