Zestaw ściereczek z mikrofibry do łazienki - EasyFix
Zestaw ściereczek wykonanych z najwyższej jakości mikrofibry. Idealnie nadaje się do stosowania w łazience.
Zestaw składa się z: 2 ściereczek do podłóg mocowanych na rzepy do dyszy EasyFix oraz 1 powłoczki na dyszę ręczną do usuwania uporczywych zabrudzeń (np. osadów z kamienia) i 1 ściereczki do polerowania gładkich powierzchni.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości mikrofibra
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Ściereczka ścierna z mikrofibry do dyszy ręcznej ze ściernymi i miękkimi włóknami mikrofibry
- Optymalne usuwanie osadów z kamienia i mydła dzięki włóknom ściernym.
- Optymalne zbieranie brudu dzięki miękkim włóknom mikrofibry.
System mocowania pada za pomocą rzepów
- Proste zakładanie pada na dyszę podłogową.
- Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Ściagacz pada
- Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
- Łatwe czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Wysokiej jakości mikrofibra do polerowania
- Brak zacieków.
- Doskonałe pochłanianie wody.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Włókna
|Ściereczka do polerowania: 70% poliester, 30% poliamid
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: SC 5 Easy Fix Premium Home Line + odkurzacz VC 3 Premium Home Line
- KST 2
- KST 2 + cloth set
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium Home Line
- SC 1 Multi
- SC 1 Multi & Up Plus
- SC 1 Multi Comfort
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Limited Edition
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 2 EasyFix
- SC 4 EasyFix Essential
- SC 4 EasyFix Premium Home Line
- SC 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium Home Line
- SC 5 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Kabina prysznicowa
- Umywalka
- Krany
- Lustra