Zestaw szczotek

Dzięki zestawowi szczotek szczelinowych czyszczenie fug w łazience lub w kuchni staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Kształt włosia jest idealnie dopasowany do szczelin.

Cechy i zalety
Włosie wysokiej jakości
  • Łatwe usuwanie uporczywego brudu.
  • Długi okres eksploatacji dzięki wolno zużywającemu się włosiu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 46 x 8 x 58
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)