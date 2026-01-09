Flerfunktionellt spolhandtag Premium i metall
Med det högkvalitativa flerfunktionella spolhandtaget av metall med lång livslängd kan olika växter vattnas efter behov. Inklusive roterbart handtag och droppfritt spolhuvud.
Det flerfunktionella spolhandtaget Premium av högkvalitativ metall är extremt robust och har därför extra lång livslängd. Dess fyra spolbilder – dusch, vågrät platt stråle, luftad stråle och fin dimstråle – gör den till en enhet med många talanger för bevattning av olika växter med enskilda krav. Den mjuka dimstrålen är perfekt för känsliga växter, medan duschen lämpar sig för bevattning av till exempel växt- och blomsterrabatter. Med den vågräta platta strålen kan man till exempel rengöra lätt nedsmutsade ytor. Och den luftade strålen ger ett högt vattenflöde, vilket är användbart då man ska fylla behållare. Den innovativa membrantekniken på spolhuvudet, vilken har utvecklats av Kärcher, säkerställer droppfri användning. Något mer som också är exklusivt för Kärcher: Det roterbara handtaget, med vilket den låsbara utlösaren kan riktas framåt eller bakåt, är bekväm att hålla i handen och kan anpassas efter enskilda komfortbehov. Förresten: Kärchers munstycken är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem och kan utan problem kopplas till din trädgårdsslang.
Egenskaper och fördelar
Särskild membranteknik
- Droppsäker användning även vid byte av spolbild och efter att vattnet stängts av.
Vridbart handtag
- Enskild manövrering med utlösarhandtaget som riktas framåt eller bakåt.
Ergonomisk reglerventil
- Reglering av flödets hastighet på munstycket med bara en hand.
Enkel låsning av utlösarhandtaget
- För smidig och kontinuerlig bevattning.
Fyra valbara spolbilder med låsfunktion: dusch, platt stråle, luftad stråle och dimstråle
- Rätt spolbild för varje användningsområde.
Mjuka plastkomponenter
- För skydd mot halkning, hög komfort och skydd mot skador.
Högkvalitativa metalldelar
- För extra robusthet och lång livslängd.
Självtömmande
- Optimalt skydd mot frostskador.
Avtagbar duschskiva
- För rengöring av membran på blockerade munstycken.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|antracit
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|250 x 70 x 130
Standardutrustning
- Antal spraymönster: 4
- Vridbart handtag
- Låsning på handtaget
- Vattenmängden kan regleras
- Självtömningsfunktion
- Mjuka plastkomponenter
- Metall
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- Blom- och grönsaksrabatter
- För bevattning av krukväxter
- För rengöring av blad
- För skonsam bevattning av känsliga växter, t.ex. fröplantor
- Häckar, bustar
Tillbehör
Flerfunktionellt spolhandtag Premium i metall Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.