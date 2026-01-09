Det flerfunktionella spolhandtaget Premium av högkvalitativ metall är extremt robust och har därför extra lång livslängd. Dess fyra spolbilder – dusch, vågrät platt stråle, luftad stråle och fin dimstråle – gör den till en enhet med många talanger för bevattning av olika växter med enskilda krav. Den mjuka dimstrålen är perfekt för känsliga växter, medan duschen lämpar sig för bevattning av till exempel växt- och blomsterrabatter. Med den vågräta platta strålen kan man till exempel rengöra lätt nedsmutsade ytor. Och den luftade strålen ger ett högt vattenflöde, vilket är användbart då man ska fylla behållare. Den innovativa membrantekniken på spolhuvudet, vilken har utvecklats av Kärcher, säkerställer droppfri användning. Något mer som också är exklusivt för Kärcher: Det roterbara handtaget, med vilket den låsbara utlösaren kan riktas framåt eller bakåt, är bekväm att hålla i handen och kan anpassas efter enskilda komfortbehov. Förresten: Kärchers munstycken är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem och kan utan problem kopplas till din trädgårdsslang.