Rim foam cleaning agents 802, 20 L, 20l
Alkaliskt fälgrengöringsmedel, högkoncentrerat, högskummande och skonsam. Extrem rengöringskraft för mycket smutsiga lättmetallfälgar och stålfälgar.
Utvecklad för användning i automattvättar som CW 5 Klean!Star iQ och självtvättar, den högkoncentrerade, alkaliska fälgrengöringen VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 är mycket effektiv för att ta bort envis smuts från bilfälgar av lättmetall eller stål. Rengöringen från serien Klear!Line från Kärcher har också högskummande egenskaper – den ökade kontakttiden ger idealiskt avlägsnandet av bromsdamm, däckslitage, kalkavlagringar och rester av vägsalt, även vid beröringsfri rengöring. Det är särskilt skonsamt mot materialet och angriper inte själva fälgarna eller obelagda betonggolv eller hjulhus. Dessutom imponerar rengöringsskummet med en kapacitet på upp till 500 fordon per liter och är mer än 90 procent biologiskt nedbrytbart – ytaktiva ämnen i enlighet med EEC 648/2004.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|20
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|1
|pH
|13
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|22,8
Produkt
- Högeffektiv fälgrengöring
- Tar effektivt bort bromsdamm, däckrester, kalkavlagringar, vägsalt och kalkfläckar
- Skonsam mot material
- Skadar inte obehandlade betonggolv eller stål ramper.
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Över 90 % biologiskt nedbrytbart
- NTA-fri
- Högkoncetrerad
- VDA-kompatibel
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
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Användningsområden
- Fälgrengöring