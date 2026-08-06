Utvecklad för användning i automattvättar som CW 5 Klean!Star iQ och självtvättar, den högkoncentrerade, alkaliska fälgrengöringen VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 är mycket effektiv för att ta bort envis smuts från bilfälgar av lättmetall eller stål. Rengöringen från serien Klear!Line från Kärcher har också högskummande egenskaper – den ökade kontakttiden ger idealiskt avlägsnandet av bromsdamm, däckslitage, kalkavlagringar och rester av vägsalt, även vid beröringsfri rengöring. Det är särskilt skonsamt mot materialet och angriper inte själva fälgarna eller obelagda betonggolv eller hjulhus. Dessutom imponerar rengöringsskummet med en kapacitet på upp till 500 fordon per liter och är mer än 90 procent biologiskt nedbrytbart – ytaktiva ämnen i enlighet med EEC 648/2004.