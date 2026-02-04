Istället för att behöva bemöda sig med extra sopning och dammsugning kan du nu avlägsna borrdammet direkt på plats från borrhålet. Därför spelar det ingen roll om du borrar i väggen eller taket, eller till och med ytor som kakel, tapet, puts, sten, betong eller trä: Tack vare det patenterade tvåkammarsystemet och skumgummitätningen imponerar detta tillbehör till Kärcher Home & Gardens grovdammsugare WD 2–6 oavsett vilken yta det handlar om. Dessutom behöver du inte förlita dig på hjälp från en annan person, utan du kan på egen hand borra och sedan enkelt suga bort borrdammet så att ytan lämnas ren. Vår borrdammsmunstycke passar alla vanliga borr upp till diameter 15 mm.