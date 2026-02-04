Borrdammsmunstycke
Det nya tillbehöret till våra grovdammsugare för vått och torrt WD 2–6 möjliggör säkra och dammfria hål i vanliga vägg- och takytor. Borrdammet sugs upp direkt från borrhålet.
Istället för att behöva bemöda sig med extra sopning och dammsugning kan du nu avlägsna borrdammet direkt på plats från borrhålet. Därför spelar det ingen roll om du borrar i väggen eller taket, eller till och med ytor som kakel, tapet, puts, sten, betong eller trä: Tack vare det patenterade tvåkammarsystemet och skumgummitätningen imponerar detta tillbehör till Kärcher Home & Gardens grovdammsugare WD 2–6 oavsett vilken yta det handlar om. Dessutom behöver du inte förlita dig på hjälp från en annan person, utan du kan på egen hand borra och sedan enkelt suga bort borrdammet så att ytan lämnas ren. Vår borrdammsmunstycke passar alla vanliga borr upp till diameter 15 mm.
Egenskaper och fördelar
För damm- och restfri borrning
Borrdammsmunstycke fungerar tillförlitligt på alla vanliga vägg- och takytor
Att borra ovanför huvudet är enklare än någonsin
Att borra och suga upp dammet utan hjälp från en annan person går utan problem
Enkel hantering: Anslut sugslangen, sätt på damsugaren, placera tillbehöret i önskad position och borra
Genom att trycka på den gula brytaren kan borrdammsmunstycket position enkelt ändras utan att dammsugaren behöver stängas av
Passar samtliga Kärchers Home & Garden grovdammsugare.
Passar alla Kärchers textiltvättar i serierna SE 4, SE 5 och SE 6.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|35
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|207 x 106 x 117
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Kakel
- Tapet
- Puts
- Trä
- Sten
- Betong