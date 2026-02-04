EXTRA LÅNGT FOGMUNSTYCKE
Den helt omarbetade extra långa fogmunstycket är nu smalare och imponerar med ännu bättre hantering. Svåråtkomliga ställen som mindre springor eller skrymslen och fogar i bilen, samt i hemmet, kan nu rengöras med större komfort. Munstycket är lämpligt till alla Kärchers Home & Garden våt- och torrdammsugare.
Egenskaper och fördelar
Helt ny utformning – tunnare och extra långt fogmunstycke
För rengöring på djupet av svåråtkomliga ställen i bilen eller hemmet.
Passar alla Kärchers Home & Garden våt- och torrdammsugare samt textiltvättar
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|35
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|350 x 40 x 40
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Korridorer
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
- Sidofickor i bilen