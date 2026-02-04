Den helt omarbetade extra långa fogmunstycket är nu smalare och imponerar med ännu bättre hantering. Svåråtkomliga ställen som mindre springor eller skrymslen och fogar i bilen, samt i hemmet, kan nu rengöras med större komfort. Munstycket är lämpligt till alla Kärchers Home & Garden våt- och torrdammsugare.