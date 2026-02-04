EXTRA LÅNGT FOGMUNSTYCKE

Den helt omarbetade extra långa fogmunstycket är nu smalare och imponerar med ännu bättre hantering. Svåråtkomliga ställen som mindre springor eller skrymslen och fogar i bilen, samt i hemmet, kan nu rengöras med större komfort. Munstycket är lämpligt till alla Kärchers Home & Garden våt- och torrdammsugare.

Egenskaper och fördelar
Helt ny utformning – tunnare och extra långt fogmunstycke
För rengöring på djupet av svåråtkomliga ställen i bilen eller hemmet.
Passar alla Kärchers Home & Garden våt- och torrdammsugare samt textiltvättar
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 1
Nominell standardbredd (DN) (mm) 35
Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 350 x 40 x 40
Användningsområden
  • Korridorer
  • Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
  • Sidofickor i bilen