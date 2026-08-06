När skummunstycket används tillsammans med vår RM 838 VehiclePro skumrengörare, kan du minska konsumtionen av rengöringsmedel med cirka 50%. Den är konstruerad för högtryckstvättar utan Servo Control-funktion och med en vattenkapacitet på 350 till 600 liter per timme och imponerar med utmärkt skumkvalitet, enkel hantering och högkvalitativa material såsom mässing, vilket också säkerställer en lång livslängd. Exakt dosering kan regleras i tre steg med hjälp av en integrerad platta, vilket också effektivt förhindrar oavsiktlig justering. Den robusta och ergonomiska rengöringsmedelsbehållaren, som också är mycket stabil på grund av sin form, har en stor påfyllningsöppning, en multi-startgänga, så den snabbt kan bytas ut.