Komplet krp za enkratno uporabo za talno šobo EasyFix vsebuje 15 inovativnih krp za enkratno uporabo iz kakovostnega in vpojnega materiala. Če želite delo opraviti hitro, boste vedno imeli pri roki svežo krpo – za še preprostejše in bolj higienično čiščenje vseh trdih površin. Celo kote in vogale boste očistili brez težav. Zaradi sistema zapiral na ježka krpo za enkratno uporabo hitro in preprosto pritrdite na talno šobo EasyFix za parni čistilnik: talno šobo EasyFix pritisnite na stran krpe z rumenimi pritrdilnimi trakovi in že ste pripravljeni. Po čiščenju krpo preprosto zavržete med gospodinjske odpadke – tako se ne boste mudili z neprijetnim pranjem umazanih krp.