Komplet krp za enkratno uporabo EasyFix
15 krp za enkratno uporabo za talno šobo EasyFix, s katerimi boste hitro in higiensko očistili trde površine. Rumeni pritrdilni trakovi omogočajo preprosto pritrditev krp.
Komplet krp za enkratno uporabo za talno šobo EasyFix vsebuje 15 inovativnih krp za enkratno uporabo iz kakovostnega in vpojnega materiala. Če želite delo opraviti hitro, boste vedno imeli pri roki svežo krpo – za še preprostejše in bolj higienično čiščenje vseh trdih površin. Celo kote in vogale boste očistili brez težav. Zaradi sistema zapiral na ježka krpo za enkratno uporabo hitro in preprosto pritrdite na talno šobo EasyFix za parni čistilnik: talno šobo EasyFix pritisnite na stran krpe z rumenimi pritrdilnimi trakovi in že ste pripravljeni. Po čiščenju krpo preprosto zavržete med gospodinjske odpadke – tako se ne boste mudili z neprijetnim pranjem umazanih krp.
Značilnosti in prednosti
Vedno čista krpa pri roki
- Za bleščečo čistočo.
Preprosto in higiensko povsem brez brisanja
- Krpa za enkratno uporabo vam bo prihranila naporno in zamudno pranje umazanih krp.
Praktičen sistem ježkov
- Preprosta in hitra pritrditev krpe z rumenimi pritrdilnimi trakovi.
- Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Krpa za enkratno uporabo na vseh straneh sega čez robove talne šobe.
- Za enostavno čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Kakovosten in zelo vpojen material
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,127
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,24
|Mere (D × Š × V) (mm)
|340 x 118 x 3
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyyFix
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 3 Upright EasyFix
- SC 3 Upright EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Stenske ploščice