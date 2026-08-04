Komplet okroglih ščetk
Praktični komplet okroglih ščetk z dvema ćrnima in dvema rumenima ščetkama – popoln za različna mesta uporabe.
Komplet okroglih ščetk vsebuje dve črni in dve rumeni okrogli ščetki. Idealno za različna mesta uporabe. Tako se, npr. ena barva lahko uporablja v kopalnici, druga pa v kuhinji. Fleksibilne ščetine parne ščetke zanesljivo in suvereno opravijo skoraj vsako nalogo.
Značilnosti in prednosti
Dve različni barvi (črna in rumena)
- Higiensko delo za različna področja uporabe (sanitarije, kuhinja, armature itd.)
Kakovosten material ščetin
- Enostavno odstranjevanje trdovratnih nečistoč.
- Dolga življenjska doba zahvaljujoč počasnejši izrabi ščetke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,046
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,068
|Mere (D × Š × V) (mm)
|40 x 26 x 26
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- SC 1
- SC 1 + komplet za čiščenje tal
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (yellow)
- SC 1 Premium
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1 Premium + komplet za čiščenje tal
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 2 Premium (yellow)*EU
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyyFix
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + komplet za likanje
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
Področja uporabe
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
- Čiščenje odtokov
- Umivalniki/pomivalna korita
- Delovne površine v kuhinji
- Pipe
- WC
- Kopalnica