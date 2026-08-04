Komplet okroglih ščetk

Praktični komplet okroglih ščetk z dvema ćrnima in dvema rumenima ščetkama – popoln za različna mesta uporabe.

Komplet okroglih ščetk vsebuje dve črni in dve rumeni okrogli ščetki. Idealno za različna mesta uporabe. Tako se, npr. ena barva lahko uporablja v kopalnici, druga pa v kuhinji. Fleksibilne ščetine parne ščetke zanesljivo in suvereno opravijo skoraj vsako nalogo.

Značilnosti in prednosti
Dve različni barvi (črna in rumena)
  • Higiensko delo za različna področja uporabe (sanitarije, kuhinja, armature itd.)
Kakovosten material ščetin
  • Enostavno odstranjevanje trdovratnih nečistoč.
  • Dolga življenjska doba zahvaljujoč počasnejši izrabi ščetke.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,046
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,068
Mere (D × Š × V) (mm) 40 x 26 x 26
Področja uporabe
  • Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
  • Čiščenje odtokov
  • Umivalniki/pomivalna korita
  • Delovne površine v kuhinji
  • Pipe
  • WC
  • Kopalnica