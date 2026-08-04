Power šoba, ki je skupaj z elementom za podaljšanje v kompletu, močno poveča moč čiščenja šobe s točkastim curkom. Curek pare je še bolj učinkovit in zagotavlja enostavno in ekološko čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. koti, robovi in fuge. Primerno za različne namene uporabe v kuhinji, kopalnici in WC-ju.