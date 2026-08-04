Komplet Power šob
Komplet Power šob vsebuje eno Power šobo in element za podaljšanje. Idealno za enostavno in ekološko čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. koti in fuge.
Power šoba, ki je skupaj z elementom za podaljšanje v kompletu, močno poveča moč čiščenja šobe s točkastim curkom. Curek pare je še bolj učinkovit in zagotavlja enostavno in ekološko čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. koti, robovi in fuge. Primerno za različne namene uporabe v kuhinji, kopalnici in WC-ju.
Značilnosti in prednosti
Ozke odprtine za izpust pare
- Čistilna moč parnega curka je dodatno ojačana.
- Zaradi povečane moči čiščenja se brez problemov odstranjujejo nečistoče iz fug in kotov.
Podaljšljivi element za šobo s točkastim curkom
- Enostavna dostopnost težje dostopnih mest.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,023
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,045
|Mere (D × Š × V) (mm)
|107 x 21 x 21
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- SC 1
- SC 1 + komplet za čiščenje tal
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (yellow)
- SC 1 Premium
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1 Premium + komplet za čiščenje tal
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 2 Premium (yellow)*EU
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyyFix
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + komplet za likanje
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
Področja uporabe
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
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