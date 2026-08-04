Komplet Power šob

Komplet Power šob vsebuje eno Power šobo in element za podaljšanje. Idealno za enostavno in ekološko čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. koti in fuge.

Power šoba, ki je skupaj z elementom za podaljšanje v kompletu, močno poveča moč čiščenja šobe s točkastim curkom. Curek pare je še bolj učinkovit in zagotavlja enostavno in ekološko čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. koti, robovi in fuge. Primerno za različne namene uporabe v kuhinji, kopalnici in WC-ju.

Značilnosti in prednosti
Ozke odprtine za izpust pare
  • Čistilna moč parnega curka je dodatno ojačana.
  • Zaradi povečane moči čiščenja se brez problemov odstranjujejo nečistoče iz fug in kotov.
Podaljšljivi element za šobo s točkastim curkom
  • Enostavna dostopnost težje dostopnih mest.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,023
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,045
Mere (D × Š × V) (mm) 107 x 21 x 21
Področja uporabe
  • Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
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