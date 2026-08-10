Nastavek za preprogo in talna šoba EasyFix tvorita popoln par za parno čiščenje preprog. Talno šobo EasyFix je mogoče enostavno in udobno namestiti v nastavek za preproge in prav tako odstraniti - popolnoma brez pripogibanja. Na ta način je možno praktično in hitro osvežiti preproge ob pomoči pare, niti pa so ponovo dvignjene.