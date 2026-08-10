Nastavek za preprogo
Skrbi tudi za svežino vlaken v preprogi: nastavek za preproge za enostavno nameščanje na talno šobo EasyFix. Idealen za parno čiščenje preprog.
Nastavek za preprogo in talna šoba EasyFix tvorita popoln par za parno čiščenje preprog. Talno šobo EasyFix je mogoče enostavno in udobno namestiti v nastavek za preproge in prav tako odstraniti - popolnoma brez pripogibanja. Na ta način je možno praktično in hitro osvežiti preproge ob pomoči pare, niti pa so ponovo dvignjene.
Značilnosti in prednosti
Primerno za talno šobo EasyFix
- Enostavno osveževanje tepihov s paro.
Talno šobo EasyFix je mogoče enostavno vstaviti v nastavek za preproge in ponovno izvleči.
- Za udobno rokovanje, popolnoma brez pripogibanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,107
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,259
|Mere (D × Š × V) (mm)
|357 x 178 x 46
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyyFix
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 3 Upright EasyFix
- SC 3 Upright EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
Področja uporabe
- Talne obloge
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