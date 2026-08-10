Set krp za čiščenje tal EasyFix vključuje dve zelo vpojni, trpežni krpi za tla iz visokokakovostnih finih vlaken za talno šobo EasyFix. Posebno dobro pobiranje umazanije zagotavlja tekstilna tkanina s posebno strukturo zanke. Visoka paroprepustnost omogoča odlične in higienske rezultate čiščenja – tudi vogali in robovi so čisti v hipu. Zahvaljujoč sistemu na kavelj in zanko lahko krpe za čiščenje tal preprosto in hitro pritrdite na talno šobo za parni čistilnik: preprosto jih pritisnite na talno šobo EasyFix in končali ste. Med delom ostane krpa varno nameščena in ne more zdrsniti. Po čiščenju lahko uporabljeno krpo odstranite s talne šobe EasyFix brez kakršnega koli stika z umazanijo: preprosto stopite na jeziček za nogo na krpi in povlecite talno šobo navzgor in stran od nje.