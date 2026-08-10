Univerzalni set krp za tla EasyFix
Univerzalne krpe za čiščenje tal iz visokokakovostnih vlaken so idealne za odstranjevanje umazanije s parnim čistilnikom. Zahvaljujoč posebnemu sistemu pri menjavi krpe ni stika z umazanijo.
Set krp za čiščenje tal EasyFix vključuje dve zelo vpojni, trpežni krpi za tla iz visokokakovostnih finih vlaken za talno šobo EasyFix. Posebno dobro pobiranje umazanije zagotavlja tekstilna tkanina s posebno strukturo zanke. Visoka paroprepustnost omogoča odlične in higienske rezultate čiščenja – tudi vogali in robovi so čisti v hipu. Zahvaljujoč sistemu na kavelj in zanko lahko krpe za čiščenje tal preprosto in hitro pritrdite na talno šobo za parni čistilnik: preprosto jih pritisnite na talno šobo EasyFix in končali ste. Med delom ostane krpa varno nameščena in ne more zdrsniti. Po čiščenju lahko uporabljeno krpo odstranite s talne šobe EasyFix brez kakršnega koli stika z umazanijo: preprosto stopite na jeziček za nogo na krpi in povlecite talno šobo navzgor in stran od nje.
Značilnosti in prednosti
Premium mikrovlaknaPosebna struktura zanke v krpi zagotavlja posebno dobro pobiranje umazanije in temeljite rezultate čiščenja na vseh zaprtih trdih površinah. Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Praktičen sistem ježkovEnostavno nameščanje krpe za tla na talno šobo samo s pritiskanjem. Brez premikanja (drsenja) krpe za tla med čiščenjem.
Nožni spojni trak na krpi za tlaPri menjavi krpe ni kontakta z nečistočami: enostavno je potrebno stopiti na nožni priključek in talno šobo potegniti navzgor. Področje uporabe (npr. posebej kuhinja in kopalnica) lahko označite v polju na loputi za noge.
Krpa za tla z vseh strani stoji preko šobe za tla
- Za lahko čiščenje kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,075
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,114
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
- Trde talne obloge
- Stenske ploščice