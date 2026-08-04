Velika okrogla krtača
Zahvaljujoč veliki okrogli krtači lahko sedaj v enakem času očistite večje površine.
Več površine v enakem času! S pomočjo velike okrogle krtače bodo večje površine hitreje postale spet čiste. V primerjavi z manjšo krtačo boste z veliko okroglo krtačo v enakem času očistili trdovratno umazanijo z občutno večjih površin.
Značilnosti in prednosti
Velike površine čiščenja
- Hitro čiščenje večjih površin.
Kakovosten material ščetin
- Z veliko, trpežno okroglo krtačo, ki ima dolgo življenjsko dobo, boste lažje odstranili trdovratno umazanijo.
Enostavno čiščenje okroglih površin zahvaljujoč ergonomični obliki ščetin
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,042
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,075
|Mere (D × Š × V) (mm)
|50 x 50 x 48
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
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- SC 1
- SC 1 + komplet za čiščenje tal
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (yellow)
- SC 1 Premium
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1 Premium + komplet za čiščenje tal
- SC 1.020
- SC 2
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 2 Premium (yellow)*EU
- SC 3
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyyFix
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + komplet za likanje
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 C
- SC 5
- SC 5 + komplet za likanje
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron
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- SI 4 EasyFix Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron