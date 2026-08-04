Velika okrogla krtača

Zahvaljujoč veliki okrogli krtači lahko sedaj v enakem času očistite večje površine.

Več površine v enakem času! S pomočjo velike okrogle krtače bodo večje površine hitreje postale spet čiste. V primerjavi z manjšo krtačo boste z veliko okroglo krtačo v enakem času očistili trdovratno umazanijo z občutno večjih površin.

Značilnosti in prednosti
Velike površine čiščenja
  • Hitro čiščenje večjih površin.
Kakovosten material ščetin
  • Z veliko, trpežno okroglo krtačo, ki ima dolgo življenjsko dobo, boste lažje odstranili trdovratno umazanijo.
Enostavno čiščenje okroglih površin zahvaljujoč ergonomični obliki ščetin
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,042
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,075
Mere (D × Š × V) (mm) 50 x 50 x 48