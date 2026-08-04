Učinkovito in lahkotno odstranjevanje plevela: razpršilno šobo za odstranjevanje plevela WR 50 povežite s svojim visokotlačnim čistilnikom Kärcher in odstranite nadležne ostanke plevela na udoben, temeljit in trajnosten način. Visokotlačni čistilnik zagotavlja optimalno temperaturo do 98 °C, medtem ko integrirani adapter zagotavlja optimalen pretok vode na 50 cm širokem nastavku za šobe. Zahvaljujoč prilagodljivemu kompletu za pritrditev koles za sulico, lahko delate udobno in brez utrujenosti tudi pri daljših delovnih mestih.