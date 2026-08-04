WR 50
V kombinaciji s Kärcher visokotlačnimi čistilniki na vročo vodo lahko razpršilna šoba za odstranjevanje plevela WR 50 omogoča hitro in temeljito odstranjevanje. Z razpršilno glavo 50 cm.
Učinkovito in lahkotno odstranjevanje plevela: razpršilno šobo za odstranjevanje plevela WR 50 povežite s svojim visokotlačnim čistilnikom Kärcher in odstranite nadležne ostanke plevela na udoben, temeljit in trajnosten način. Visokotlačni čistilnik zagotavlja optimalno temperaturo do 98 °C, medtem ko integrirani adapter zagotavlja optimalen pretok vode na 50 cm širokem nastavku za šobe. Zahvaljujoč prilagodljivemu kompletu za pritrditev koles za sulico, lahko delate udobno in brez utrujenosti tudi pri daljših delovnih mestih.
Značilnosti in prednosti
Priložen komplet prilagodljivih koles
- Udobno in brez utrujenosti,primerno za delo za daljše operacije.
- V vsakem trenutku je zagotovljena optimalna delovna razdalja do tal.
Za optimirano interakcijo med visokotlačnim čistilcem in plevelom za učinkovito odstranjevanje plevela
- Vgrajen adapter za šobe zagotavlja pravilno količino vode.Odvisno je od modela uporabljenega visokotlačnega čistilnika.
- Najsodobnejša tehnologija gorilnika zagotavlja optimalno temperaturo vode za odstranjevanje plevela (do 98 ° C).
Kompaktna zasnova plevela
- Kompaktna oblika omogoča delo v zaprtih prostorih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža (Kg)
|2,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,5
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Področja uporabe
- Učinkovito in udobno odstranjevanje plevela
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