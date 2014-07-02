Parná turbo kefa

Namáhavé drhnutie už nie je potrebné! Parná turbo kefa na jednoduché čistenie za polovicu času. Skutočné uľahčenie práce, hlavne pri čistení škár a kútov.

V porovnaní s bežným čistením je práca s parnou turbo kefou výrazne jednoduchšia a dvakrát rýchlejšia. Perfektne sa hodí na každé čistenie, pri ktorom je normálne nutné namáhavé drhnutie. Vibrovanie kefy podporuje čistiaci účinok pary a mnohonásobne uľahčuje odstraňovanie špiny. Dokonca aj na ťažko prístupných miestach, ako sú škáry, kúty a hrany, je čistenie s parnou turbo kefou od Kärcheru dvakrát rýchlejšie ako s bežnými čistiacimi metódami.

Vlastnosti a výhody
Oscilačná (rotačná) kefka
  • Zvyšuje čistiacu silu pary o 50%
  • Jednoduché čistenie bez námahy dokonca aj na ťažko prístupných miestach, ako sú škáry alebo kúty.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 200 x 125 x 45
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Priľnuté nečistoty
  • Odpadkový kôš
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
  • Umývadlo / drez
  • Armatúry
  • Pracovné dosky v kuchyni
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