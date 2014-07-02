Parná turbo kefa
Namáhavé drhnutie už nie je potrebné! Parná turbo kefa na jednoduché čistenie za polovicu času. Skutočné uľahčenie práce, hlavne pri čistení škár a kútov.
V porovnaní s bežným čistením je práca s parnou turbo kefou výrazne jednoduchšia a dvakrát rýchlejšia. Perfektne sa hodí na každé čistenie, pri ktorom je normálne nutné namáhavé drhnutie. Vibrovanie kefy podporuje čistiaci účinok pary a mnohonásobne uľahčuje odstraňovanie špiny. Dokonca aj na ťažko prístupných miestach, ako sú škáry, kúty a hrany, je čistenie s parnou turbo kefou od Kärcheru dvakrát rýchlejšie ako s bežnými čistiacimi metódami.
Vlastnosti a výhody
Oscilačná (rotačná) kefka
- Zvyšuje čistiacu silu pary o 50%
- Jednoduché čistenie bez námahy dokonca aj na ťažko prístupných miestach, ako sú škáry alebo kúty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|200 x 125 x 45
Kompatibilné stroje
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 1
- Parný čistič SC 1 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 1 Premium
- Parný čistič SC 2 Deluxe EF Limited Edition
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 EasyFix
- Parný čistič SC 2 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 EasyFix
- Parný čistič SC 3 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Plus
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1.020
- SC 1.030 B
- SC 1202
- SC 1202 so žehličkou
- SC 2.500 C
- SC 2.550 C
- SC 2.600 CB
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix SK Set
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix SK Set
- SC 4 Premium
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB
- SI 2.600 CB
- SI 4 + Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron Kit
Oblasti využitia
- Priľnuté nečistoty
- Odpadkový kôš
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
- Umývadlo / drez
- Armatúry
- Pracovné dosky v kuchyni
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