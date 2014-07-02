Pripájací adaptér pre čerpadlá G1
Pomocou pripájacieho adaptéra je možné rýchlo a bezpečne pripojiť čerpadlo s vnútorným závitom k vodovodnej prípojke.
Pomocou pripájacieho adaptéra môže byť čerpadlo s vnútorným závitom rýchlo a bezpečne pripojené k vodovodnej prípojke. Pripojovací závit: G1 (33,3 mm) na G1 (33,3 mm).
Vlastnosti a výhody
Pripájací adaptér
- Rýchly prechod z vodovodných prípojok s vnútorným závitom na čerpadlo s vnútorným závitom.
Optimalizovaný pripájací závit
- Bezpečné utesnenie adaptéra bez tesniacej pásky atď.
Montáž bez náradia.
- Na pripojenie nie je potrebné náradie
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosti
|1 "až 1"
|Veľkosť závitu
|G1
|Priemer
|1″
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|35 x 75 x 35
Výbava
- Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
- Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky