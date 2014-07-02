Pripájací adaptér pre čerpadlá G1

Pomocou pripájacieho adaptéra je možné rýchlo a bezpečne pripojiť čerpadlo s vnútorným závitom k vodovodnej prípojke.

Pomocou pripájacieho adaptéra môže byť čerpadlo s vnútorným závitom rýchlo a bezpečne pripojené k vodovodnej prípojke. Pripojovací závit: G1 (33,3 mm) na G1 (33,3 mm).

Vlastnosti a výhody
Pripájací adaptér
  • Rýchly prechod z vodovodných prípojok s vnútorným závitom na čerpadlo s vnútorným závitom.
Optimalizovaný pripájací závit
  • Bezpečné utesnenie adaptéra bez tesniacej pásky atď.
Montáž bez náradia.
  • Na pripojenie nie je potrebné náradie
Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosti 1 "až 1"
Veľkosť závitu G1
Priemer 1″
Farba Čierna
Rozmery (d x š x v) (mm) 35 x 75 x 35

Výbava

  • Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Oblasti využitia
  • Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.
  • Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
  • Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky