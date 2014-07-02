Tryska na čistenie potrubia 065
16 mm tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu pre ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí.
Tryska na čistenie rúr s vnútorným závitom, priemer 16 mm. Tryska má rôzne smery prúdu pre ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Tri zo štyroch dýz sú sklopené dozadu pod uhlom 30 °, jeden smeruje dopredu. To umožňuje tryske a hadici pohybovať sa potrubím. Tryska na čistenie potrubí s prípojkou R 1/8 "na pripojenie k hadici na čistenie potrubí.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer (mm)
|16
|Veľkosť trysky ( )
|65
|Závit
|R 1/8"
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus + FR
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic