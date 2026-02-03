Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® діаметром 1» і максимальною довжиною 50 м чудово підходить для поливу садових ділянок будь-якої площі. 3-шаровий шланг армований стійкою до тиску тканиною і безпечний для здоров'я завдяки відсутності фталатів (<0,1 %), а також кадмію, барію і свинцю. Зовнішній шар шланга забезпечує захист від атмосферних впливів і УФ-випромінювання, а світлонепроникний проміжний шар запобігає зростанню водоростей всередині шланга. Тиск розриву становить 20 бар. Шланг має високу термостійкість (від 0 до +40 °C). Садовий шланг Kärcher вирізняється також високою еластичністю, міцністю і стійкістю до перегинів, завдяки чому гарантуються зручність у користуванні та довгий термін служби.