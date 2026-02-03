Шланг PrimoFlex® 1» довжиною 1 м
Садовий шланг PrimoFlex® 1» 1м. Садовий шланг в інтернет-магазині реалізується тільки бухтою 50 м. Шланг оснащений армуючою сіткою, стійкою до високого тиску, і не містить речовин, шкідливих для здоров'я.
Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® діаметром 1» і максимальною довжиною 50 м чудово підходить для поливу садових ділянок будь-якої площі. 3-шаровий шланг армований стійкою до тиску тканиною і безпечний для здоров'я завдяки відсутності фталатів (<0,1 %), а також кадмію, барію і свинцю. Зовнішній шар шланга забезпечує захист від атмосферних впливів і УФ-випромінювання, а світлонепроникний проміжний шар запобігає зростанню водоростей всередині шланга. Тиск розриву становить 20 бар. Шланг має високу термостійкість (від 0 до +40 °C). Садовий шланг Kärcher вирізняється також високою еластичністю, міцністю і стійкістю до перегинів, завдяки чому гарантуються зручність у користуванні та довгий термін служби.
Особливості та переваги
3 шари
- Стійкість до перегинів.
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
- Для зручності використання
Висока термостійкість: від 0 до +40 °C
- Дуже міцний.
Не містить кадмію, барію і свинцю
- Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
- Дуже довговічний.
Якісний садовий шланг, що не містить фталатів (< 0,1 %)
- Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Атмосферостійкий і захисний від УФ зовнішній шар
- Дуже міцний.
Пометрово (тільки в деяких магазинах). В інтернет-магазині продається тільки бухтою.
- Шланг можна відрязати відповідно до індивідуального замовлення.
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1″
|Довжина труби (м)
|50
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|0,36
|Вага (з упаковкою) (кг)
|18
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|580 x 580 x 240
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту