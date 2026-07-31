Засіб для промивання CarpetPro RM 763, 1л

Високоефективний засіб CarpetPro RM 763 для промивання текстильних покриттів з волокнами всіх типів, що видаляє залишки бруду та поверхнево-активних речовин, скорочує витрати часу та праці на заключне промивання та освіжає колір.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 1
Одиниця упаковки (шт.) 12
pH 3,8
Вага (з упаковкою) (кг) 1,1
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 75 x 75 x 270
Властивості
  • Скорочений час висихання
  • Оновлення кольору і текстури
  • Приємний, свіжий аромат.
  • Делікатний до матеріалів.
Засіб для промивання CarpetPro RM 763, 1л
Засіб для промивання CarpetPro RM 763, 1л
Засіб для промивання CarpetPro RM 763, 1л
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Області застосування
  • Текстильні поверхні
Аксесуари