Засіб для промивання CarpetPro RM 763, 1л
Високоефективний засіб CarpetPro RM 763 для промивання текстильних покриттів з волокнами всіх типів, що видаляє залишки бруду та поверхнево-активних речовин, скорочує витрати часу та праці на заключне промивання та освіжає колір.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1
|Одиниця упаковки (шт.)
|12
|pH
|3,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,1
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|75 x 75 x 270
Властивості
- Скорочений час висихання
- Оновлення кольору і текстури
- Приємний, свіжий аромат.
- Делікатний до матеріалів.
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Області застосування
- Текстильні поверхні