Приспособление для уничтожения сорняков WR 100

Решение для легкого и быстрого уничтожения сорняков: приспособление WR 100 с шасси, сопловой балкой шириной 100 см и встроенным адаптером для применения с аппаратами высокого давления с подогревом воды.

Приспособление для уничтожения сорняков WR 100, предназначенное для обработки больших площадей (например, дорожек или автостоянок), обеспечивает наилучшие результаты в комбинации с одним из наших аппаратов высокого давления с подогревом воды. Оптимальная температура воды (до 98°C) гарантирует исключительно легкую и эффективную борьбу с нежелательной растительностью. Приспособление рабочей шириной 100 см с равномерным распределением воды позволяет производить обработку с экономией времени, причем встроенный адаптер обеспечивает оптимальный расход воды вне зависимости от типа используемого аппарата. Входящее в комплект поставки шасси значительно облегчает выполнение работ.

Особенности и преимущества
Эффективная борьба с сорной растительностью благодаря оптимальному взаимодействию приспособления для уничтожения сорняков с аппаратом высокого давления с подогревом воды
  • Встроенный адаптер для обеспечения оптимального расхода воды при использовании любого аппарата высокого давления с подогревом воды.
  • Поддержание стабильной температуры воды на уровне, оптимальном для уничтожения сорняков (до 98°C), благодаря современной технологии водонагревателей Kärcher.
Уничтожение сорняков на больших площадях с экономией времени
  • Сопловая балка шириной 100 см с равномерным распределением воды и высокой производительностью по площади.
  • Шасси для максимально удобного выполнения работ.
Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (кг) 1,2
Вес (с упаковкой) (кг) 2,8

Видео

Области применения
  • Легкое и эффективное уничтожение сорняков в коммунальном хозяйстве без применения гербицидов.
Запчасти для Приспособление для уничтожения сорняков WR 100

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