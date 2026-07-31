Пристрій для знищення бур'янів WR 100
Рішення для легкого і швидкого знищення бур'янів: пристрій WR 100 з шасі, соплової балкою шириною 100 см і вбудованим адаптером для використання з апаратами високого тиску з підігрівом води.
Пристрій для знищення бур'янів WR 100, призначений для обробки великих площ (наприклад, доріжок або автостоянок), забезпечує найкращі результати в комбінації з одним з наших апаратів високого тиску з підігрівом води. Оптимальна температура води (до 98°C) гарантує виключно легку і ефективну боротьбу з небажаною рослинністю. Пристрій робочою шириною 100 см з рівномірним розподілом води дозволяє проводити обробку з економією часу, причому вбудований адаптер забезпечує оптимальну витрату води незалежно від типу використовуваного апарату. Шасі, яке входить у комплект поставки, значно полегшує виконання робіт.
Особливості та переваги
Ефективна боротьба з бур'янами завдяки оптимальній взаємодії пристрою для знищення бур'янів з апаратом високого тиску з підігрівом води
- Вбудований адаптер для забезпечення оптимальної витрати води при використанні будь-якого апарату високого тиску з підігрівом води.
- Підтримання стабільної температури води на рівні, оптимальному для знищення бур'янів (до 98°C), завдяки сучасній технології водонагрівачів Kärcher.
Знищення бур'янів на великих площах з економією часу
- Соплова балка шириною 100 см з рівномірним розподілом води і високою продуктивністю по площі.
- Шасі для максимально зручного виконання робіт.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (кг)
|1,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,8
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Легке і ефективне знищення бур'янів у комунальному господарстві без застосування гербіцидів.
Запчастини для Пристрій для знищення бур'янів WR 100
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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