Пристрій для знищення бур'янів WR 100, призначений для обробки великих площ (наприклад, доріжок або автостоянок), забезпечує найкращі результати в комбінації з одним з наших апаратів високого тиску з підігрівом води. Оптимальна температура води (до 98°C) гарантує виключно легку і ефективну боротьбу з небажаною рослинністю. Пристрій робочою шириною 100 см з рівномірним розподілом води дозволяє проводити обробку з економією часу, причому вбудований адаптер забезпечує оптимальну витрату води незалежно від типу використовуваного апарату. Шасі, яке входить у комплект поставки, значно полегшує виконання робіт.