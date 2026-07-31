Быстро, комфортно и тщательно: в сочетании с аппаратом высокого давления с подогревом воды приспособление WR 20 идеально справится с уничтожением сорняков. Аппарат высокого давления нагревает воду до температуры 98°C, оптимально подходящей для их эффективного удаления. Встроенный адаптер для сопел гарантирует оптимальный расход горячей воды на балке с рабочей шириной 20 см и, тем самым, позволяет добиться длительного эффекта при уничтожении нежелательной растительности.