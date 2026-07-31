Швидко, комфортно і ретельно: у поєднанні з апаратом високого тиску з підігрівом води пристрій WR 20 ідеально впорається із знищенням бур'янів. Апарат високого тиску, який нагріває воду до температури 98°C, оптимально підходить для їх ефективного видалення. Вбудований адаптер для сопел гарантує оптимальну витрату гарячої води на балці з робочою шириною 20 см і, тим самим, дозволяє домогтися тривалого ефекту при знищенні небажаної рослинності.