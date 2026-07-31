Пристрій для знищення бур'янів WR 20

Для ретельного знищення бур'янів: пристрій для знищення бур'янів WR 20 для використання з апаратом високого тиску з підігрівом води. У комплекті з сопловою балкою шириною 20 см і вбудованим адаптером для сопел.

Швидко, комфортно і ретельно: у поєднанні з апаратом високого тиску з підігрівом води пристрій WR 20 ідеально впорається із знищенням бур'янів. Апарат високого тиску, який нагріває воду до температури 98°C, оптимально підходить для їх ефективного видалення. Вбудований адаптер для сопел гарантує оптимальну витрату гарячої води на балці з робочою шириною 20 см і, тим самим, дозволяє домогтися тривалого ефекту при знищенні небажаної рослинності.

Особливості та переваги
Оптимальне поєднання апарату високого тиску і пристрою для видалення бур'янів для їх ефективного знищення.
  • Вбудований адаптер для сопел гарантує постійний потік води по всій балці.
  • Надсучасна технологія нагріву забезпечує температуру води, яка оптимально підходить для знищення бур'янів (до 98°C).
Компактний дизайн пристрою.
  • Невеликі розміри дозволяють працювати в умовах обмеженого простору.
Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (кг) 0,3
Вага (з упаковкою) (кг) 0,475
Області застосування
  • Ефективне і легке видалення бур'янів.
Запчастини для Пристрій для знищення бур'янів WR 20

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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