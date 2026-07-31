Простое и эффективное уничтожение сорняков: просто установите приспособление WR 50 на аппарат высокого давления с подогревом воды и уничтожьте сорняки – быстро, тщательно и, главное, надолго. Аппарат высокого давления нагревает воду до температуры 98°C – оптимальной для выполнения таких задач, а встроенный адаптер обеспечивает оптимальный расход воды на балке с рабочей шириной 50 см. Регулируемые колесики, входящие в комплект поставки, позволяют работать с комфортом и без переутомления в течение длительного времени.