Пристрій для знищення бур'янів WR 50
Пристрій для знищення бур'янів WR 50 шириною 50 см в поєднанні з апаратом високого тиску з підігрівом - ідеальний варіант для знищення бур'янів. У комплект поставки входять регульоване по висоті шасі і вбудований адаптер для сопел.
Просте і ефективне знищення бур'янів: просто встановіть пристрій WR 50 на апарат високого тиску з підігрівом води та знищіть бур'яни - швидко, ретельно і, головне, надовго. Апарат високого тиску нагріває воду до температури 98°C - оптимальної для виконання таких задач, а вбудований адаптер забезпечує оптимальну витрату води на балці з робочою шириною 50 см. Регульовані коліщатка, які входять в комплект поставки, дозволяють працювати з комфортом і без перевтоми протягом тривалого часу.
Особливості та переваги
Універсальна колісна рама в комплекті поставки.
- Зручна і легка робота протягом тривалого часу.
- Постійно оптимальна робоча відстань від землі.
Оптимальне поєднання апарату високого тиску і пристрою для видалення бур'янів для їх ефективного знищення.
- Вбудований адаптер для сопел гарантує належну витрату води залежно від апарату високого тиску.
- Надсучасна технологія нагріву забезпечує температуру води, яка оптимально підходить для знищення бур'янів (до 98°C).
Компактний дизайн пристрою.
- Невеликі розміри дозволяють працювати в умовах обмеженого простору.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (кг)
|2,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,5
Сумісна техніка
Області застосування
- Ефективне і легке видалення бур'янів.
Запчастини для Пристрій для знищення бур'янів WR 50
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