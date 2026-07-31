Просте і ефективне знищення бур'янів: просто встановіть пристрій WR 50 на апарат високого тиску з підігрівом води та знищіть бур'яни - швидко, ретельно і, головне, надовго. Апарат високого тиску нагріває воду до температури 98°C - оптимальної для виконання таких задач, а вбудований адаптер забезпечує оптимальну витрату води на балці з робочою шириною 50 см. Регульовані коліщатка, які входять в комплект поставки, дозволяють працювати з комфортом і без перевтоми протягом тривалого часу.