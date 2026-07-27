XXL lõhehari on eriti kasulik lisaseade aurupuhastuseks. Varem aeganõudev tsementplaatide vuukide puhastamise protsess on nüüd selle harjaga lihtsam kui kunagi varem. Lihtsalt kinnitage hari pikendustorude külge, et seda saaks mugavalt kasutada ka seistes. Harja painduv liitekoht tagab mugavuse nii põrandal kui ka seintel kasutades. Aur jaotub kiiresti ja ühtlaselt üle harja ning jõuab isegi kohtadesse, kuhu muidu on raske ligi pääseda. Lõheharja suurus ja harjaste paigutus reas on valitud nii, et võimalikult suur ala saaks puhtaks võimalikult lühikese ajaga. See tagab võrreldamatult kiire ja lihtsa puhastuskogemuse – seda kõike ilma kemikaalideta. Kui harjased mingil hetkel ära kuluvad, saab kogu harjariba hõlpsasti välja vahetada.