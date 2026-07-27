XXL praootsik
Lihtne ja tõhus pragude puhastamine ilma kemikaalideta. Suur XXL lõhehari koos painduva vuukiga on ideaalne lahendus mitmesuguste plaatide vuukide puhastamiseks.
XXL lõhehari on eriti kasulik lisaseade aurupuhastuseks. Varem aeganõudev tsementplaatide vuukide puhastamise protsess on nüüd selle harjaga lihtsam kui kunagi varem. Lihtsalt kinnitage hari pikendustorude külge, et seda saaks mugavalt kasutada ka seistes. Harja painduv liitekoht tagab mugavuse nii põrandal kui ka seintel kasutades. Aur jaotub kiiresti ja ühtlaselt üle harja ning jõuab isegi kohtadesse, kuhu muidu on raske ligi pääseda. Lõheharja suurus ja harjaste paigutus reas on valitud nii, et võimalikult suur ala saaks puhtaks võimalikult lühikese ajaga. See tagab võrreldamatult kiire ja lihtsa puhastuskogemuse – seda kõike ilma kemikaalideta. Kui harjased mingil hetkel ära kuluvad, saab kogu harjariba hõlpsasti välja vahetada.
Omadused ja tulu
Harjaste paigutusHarjaste rivistus võimaldab pragusid täpselt ja tõhusalt puhastada. XXL lõhehari puhastab praod kiiresti ja tõhusalt ning kogub isegi sügavale kogunenud mustuse. Vannitubades ja köökides olevad praod näevad taas välja nagu uued.
Manööverdatav liigendXXL lõheharja painduv liigend tagab pragude lihtsa ja pingutuseta puhastamise erinevatest asenditest ja nurkadest. Selle kasutamine meie aurupuhasti pikendustorudega on võrreldes käsitsi lõhede puhastamisega väga mugav. Seda kõike saab mugavalt teha ka seistes.
Harjased on valmistatud kõrgekvaliteetsest materjalist.Pikk kasutusiga tänu väga vähe kuluvatele harjastele. Võib kasutada tsemendivuukidel, ei saa kasutada silikoontihenditel.
Vahetatav harjariba
- Kui harjased kuluvad, saab terve harjarea lihtsalt välja tõmmata ja uuega asendada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|156 x 39 x 217
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
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