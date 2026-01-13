Metalni multifunkcijski pištolj za prskanje Premium od kvalitetnih metalnih elemenata iznimno je robustan pa stoga također i posebno dugovječan. Njegove 4 vrste mlaza (raspršivanje, horizontalni plosnati mlaz, zrnasti mlaz i fina maglica) čine ga multitalentom za zalijevanje različitih biljaka s individualnim potrebama. Nježna maglica savršena je za osjetljive biljke, dok je raspršivanje idealno za navodnjavanje gredica s cvijećem i biljem. Pomoću horizontalnog plosnatog mlaza moguće je, primjerice, očistiti blago zaprljane površine. A zrnasti mlaz omogućuje veliki protok vode, koji se može dobro iskoristiti za punjenje posuda. Uporabu bez kapanja osigurava nova membranska tehnologija na glavi za prskanje, a koju je razvila tvrtka Kärcher. Također ekskluzivno u Kärcheru: okretna ručka, uz pomoć koje je otponac s mogućnošću blokiranja moguće usmjeriti prema naprijed ili prema natrag, dobro leži u ruci i omogućuje individualni komfor u rukovanju. Osim toga: Kärcher prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.