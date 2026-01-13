Metalni multifunkcijski pištolj za prskanje Premium

Pomoću kvalitetnog multifunkc. pištolja za prskanje od dugovječnog metala moguće je navodnj. najrazličitijih biljaka sukladno potrebama. Uklj. okretnu ručku i glavu za prskanje bez kapanja.

Metalni multifunkcijski pištolj za prskanje Premium od kvalitetnih metalnih elemenata iznimno je robustan pa stoga također i posebno dugovječan. Njegove 4 vrste mlaza (raspršivanje, horizontalni plosnati mlaz, zrnasti mlaz i fina maglica) čine ga multitalentom za zalijevanje različitih biljaka s individualnim potrebama. Nježna maglica savršena je za osjetljive biljke, dok je raspršivanje idealno za navodnjavanje gredica s cvijećem i biljem. Pomoću horizontalnog plosnatog mlaza moguće je, primjerice, očistiti blago zaprljane površine. A zrnasti mlaz omogućuje veliki protok vode, koji se može dobro iskoristiti za punjenje posuda. Uporabu bez kapanja osigurava nova membranska tehnologija na glavi za prskanje, a koju je razvila tvrtka Kärcher. Također ekskluzivno u Kärcheru: okretna ručka, uz pomoć koje je otponac s mogućnošću blokiranja moguće usmjeriti prema naprijed ili prema natrag, dobro leži u ruci i omogućuje individualni komfor u rukovanju. Osim toga: Kärcher prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.

Značajke i prednosti
Specijalna membranska tehnologija
  • Osigurava uporabu bez kapanja tijekom mijenjanja vrste mlaza kao i nakon zaustavljanja vode.
Okretna ručka
  • Individualno rukovanje s otponcem koji se može usmjeriti prema naprijed ili prema natrag.
Ergonomski regulacijski ventil
  • Regulacija količine protoka vode na prskalici samo jednom rukom.
Jednostavno blokiranje otponca
  • Za komforno i stalno navodnjavanje.
Mogućnost odabira četiri vrste mlaza s funkcijom blokiranja: raspršivanje, horizontalni plosnati mlaz, zrnasti mlaz, magličasto prskanje
  • Za svako područje primjene odgovarajuća vrsta mlaza.
Elementi od meke plastike
  • Za otpornost na klizanje, više komfora i za zaštitu od oštećenja.
Obrada kvalitetnih metalnih elemenata
  • Za iznimnu robusnost i dug životni vijek.
Automatsko pražnjenje
  • Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Demontažni disk raspršivača
  • Za čišćenje membrane i začepljenih mlaznica.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja antracit
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 250 x 70 x 130

Oprema

  • Broj mlazova: 4
  • Okretna ručka
  • Zatvaranje na ručki
  • Mogućnost regulacije količine vode
  • Funkcija samopražnjenja
  • Elementi od meke plastike
  • Željezo
  • Obrazac raspršivanja: raspršivač
  • Obrazac raspršivanja: horizontalni ravni mlaz
  • Obrazac raspršivanja: mlaz aeratora
  • Način prskanja: prskalica
Metalni multifunkcijski pištolj za prskanje Premium
Metalni multifunkcijski pištolj za prskanje Premium
Metalni multifunkcijski pištolj za prskanje Premium
Metalni multifunkcijski pištolj za prskanje Premium
Metalni multifunkcijski pištolj za prskanje Premium
Videos
Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
  • Biljke u loncima
  • Čišćenje lišća
  • Delikatne biljke (npr. sadnice)
  • Živice
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH