Metalni multifunkcijski pištolj za prskanje Premium
Pomoću kvalitetnog multifunkc. pištolja za prskanje od dugovječnog metala moguće je navodnj. najrazličitijih biljaka sukladno potrebama. Uklj. okretnu ručku i glavu za prskanje bez kapanja.
Metalni multifunkcijski pištolj za prskanje Premium od kvalitetnih metalnih elemenata iznimno je robustan pa stoga također i posebno dugovječan. Njegove 4 vrste mlaza (raspršivanje, horizontalni plosnati mlaz, zrnasti mlaz i fina maglica) čine ga multitalentom za zalijevanje različitih biljaka s individualnim potrebama. Nježna maglica savršena je za osjetljive biljke, dok je raspršivanje idealno za navodnjavanje gredica s cvijećem i biljem. Pomoću horizontalnog plosnatog mlaza moguće je, primjerice, očistiti blago zaprljane površine. A zrnasti mlaz omogućuje veliki protok vode, koji se može dobro iskoristiti za punjenje posuda. Uporabu bez kapanja osigurava nova membranska tehnologija na glavi za prskanje, a koju je razvila tvrtka Kärcher. Također ekskluzivno u Kärcheru: okretna ručka, uz pomoć koje je otponac s mogućnošću blokiranja moguće usmjeriti prema naprijed ili prema natrag, dobro leži u ruci i omogućuje individualni komfor u rukovanju. Osim toga: Kärcher prskalice kompatibilne su sa svim dostupnim klik sustavima te se mogu bez problema spojiti na Vaše vrtno crijevo.
Značajke i prednosti
Specijalna membranska tehnologija
- Osigurava uporabu bez kapanja tijekom mijenjanja vrste mlaza kao i nakon zaustavljanja vode.
Okretna ručka
- Individualno rukovanje s otponcem koji se može usmjeriti prema naprijed ili prema natrag.
Ergonomski regulacijski ventil
- Regulacija količine protoka vode na prskalici samo jednom rukom.
Jednostavno blokiranje otponca
- Za komforno i stalno navodnjavanje.
Mogućnost odabira četiri vrste mlaza s funkcijom blokiranja: raspršivanje, horizontalni plosnati mlaz, zrnasti mlaz, magličasto prskanje
- Za svako područje primjene odgovarajuća vrsta mlaza.
Elementi od meke plastike
- Za otpornost na klizanje, više komfora i za zaštitu od oštećenja.
Obrada kvalitetnih metalnih elemenata
- Za iznimnu robusnost i dug životni vijek.
Automatsko pražnjenje
- Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Demontažni disk raspršivača
- Za čišćenje membrane i začepljenih mlaznica.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|250 x 70 x 130
Oprema
- Broj mlazova: 4
- Okretna ručka
- Zatvaranje na ručki
- Mogućnost regulacije količine vode
- Funkcija samopražnjenja
- Elementi od meke plastike
- Željezo
- Obrazac raspršivanja: raspršivač
- Obrazac raspršivanja: horizontalni ravni mlaz
- Obrazac raspršivanja: mlaz aeratora
- Način prskanja: prskalica
Videos
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Gredica s cvijećem, gredica s povrćem
- Biljke u loncima
- Čišćenje lišća
- Delikatne biljke (npr. sadnice)
- Živice